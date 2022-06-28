Новые санкции США, Россия осталась без Johnnie Walker и финских шин. Главные экономические новости за день

Дерипаска не верит, что Фридман поедет на танке в Брянск

Российский бизнесмен Олег Дерписка не видит никакого потенциала для смены режима в России. Об этом он заявил на мероприятии в МГУ, а видео его выступления опубликовало РБК.

"Оппозиция предпочла красивые виды европейские и все остальное и ретировалась из жизни страны", - заявил он.

Далее он сказал, что крупных российских предпринимателей часто называют олигархами. Но, судя по дальнейшему его выступлению, в них он также не видит потенциала.

"Ждать, что Михаил Маратович Фридман, или тот самый [Петр] Авен, или [Михаил] Ходорковский (признан в России иноагентом - Би-би-си) возьмут оружие и на танках прорвутся в этот самый Брянск - тоже вряд ли. Не те люди. Это ни в коем случае не в упрек", - продолжил Дерипаски.

"Не вижу экономических предпосылок для смены режимы, как бы кому ни хотелось", - резюмировал бизнесмен.

При этом Дерипаска назвал уничтожение Украины "колоссальной ошибкой" и заявил, что некоторые политики в мире "поставили ставку на свержение режима Путина" - этим политикам, по его словам, придется давить на газ. Судя по всему, он имел в виду, что те будут пытаться привести к падению режима в России

Дерипаска оказался одним из первых российских бизнесменов, оказавшихся под жесткими санкциями США еще в 2018 году. Тогда ему пришлось отказаться от контроля над своими активами - прежде всего, EN+ и "Русалом". После введения санкций его состояние резко сократилось.

В последнее время Дерипаска ведет телеграмм-канал, в котором критикует политику Центрального банка России, американских экономистов и политиков, публикует видео черешни и пшеницы и время от времени делает достаточно миролюбивые заявления.

"Я понимаю, по всей планете доминирует партия войны, и, казалось бы, не время наслаждаться красотой этого мира, но для меня это цветение сакуры - еще и символ не только прихода весны, но и возможности начала чего-то нового на Земле", - писал он в начале апреля. В своих постах он призывал закончить войну как можно скорее.

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