Главное за 30 июня ⟩ Трагедия в Бауском крае, необлагаемый минимум для пенсионеров и переименование улиц

Волну негодования среди определенной части общества вызвало предложение переименовать часть рижских улиц, а именно тех, что названы в честь деятелей российской культуры.
В Бауском крае погибла женщина, которую затянуло в газонокосилку-трактор, сообщает агентство LETA.
С 1 июля будет увеличен необлагаемый минимум пенсионера до 3000 евро за полгода или до 500 евро в месяц.
В районе купания на Кипсале в Даугаве были замечены отложения жировых веществ.
В Латвию доставлен первый полный состав нового электропоезда, сообщает агентство LETA.
В субботу, 2 июля, во время военного парада в центре Риги будет ограничено движение, в связи с чем возможны также и небольшие задержки в курсировании общественного транспорта.
Насколько вообще безопасны лифты в домах, которые обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).
Россия к нынешней войне в Украине готовилась последовательно и не один год, рассказывает литовский историк культуры Ауримас Шведас.
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал атаку российской армии на торговый центр в Кременчуге.
Зампредседателя Совета безопасности России и бывший президент страны Дмитрий Медведев считает, что Украина вступит в ЕС сразу после Турции.
Министерство обороны России заявило о выводе войск с острова Змеиный в Черном море, расположенном неподалеку от Одессы.
Резкому падению котировок российских акций 30 июня предшествовало решение акционеров "Газпрома", которые на годовом собрании 30 июня отказались выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.
В рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET показывает самые горячие снимки знаменитостей в социальных сетях.
Латвийский нападающий Микс Индрашис продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщает официальный сайт российской команды.
Если вдруг в ближайших к вам магазинах все еще нет кефира (или суп на нем вам уже просто приелся) - эта подборка - для вас!
На спортивных каналах TV3 Group и на платформе Go3 не покажут бой Майриса Бриедиса, который состоится уже в эти выходные в Австралии. Причина этого решения в том, что латвийский боксёр не занял чёткую позицию в военном конфликте между Россией и Украиной.
В мае этого года в Спасательный департамент Эстонии поступил звонок о том, что девочка застряла на детских качелях в Ласнамяэ. Видеозапись инцидента набрала миллионы просмотров на TikTok.
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