Пт, 1.07.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Видео ⟩ На Остовном мосту сгорела машина; помощи очевидцев с огнетушителями оказалось недостаточно

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Неприятную ситуацию днем в четверг, 30 июня, пришлось пережить женщине на Островном мосту - ее автомобиль внезапно загорелся, и ей пришлось самой принимать решение, где тормозить и как машину тушить, сообщает передача Degpunktā.

Татьяна с сыном ехала по Островному мосту в сторону Пардаугавы, но недалеко от Луцавсалы у автомобиля пропала тяга, в салоне появился ядовитый запах, а под капотом что-то интенсивно начало кипеть. Женщина поспешила остановить автомобиль на крайней полосе.

Она рассказала - увидев, что машина загорелась, она резко затормозила и остановилась на обочине. Она очень благодарна людям, которые бросились тушить пламя. Спасти автомобиль не удалось - в течение 10 минут он сгорел.

Дым и пламя, поднимавшиеся над Volvo, запечатлело множество очевидцев, однако часть людей остановилась и пришла на помощью с огнетушителями. Впрочем, благодаря усилиям людей остановить пламя удалось лишь на небольшое время.

Машину увезли на эвакуаторе. Пока он не приехал, движение в направлении Пардаугавы осуществлялось по двум полосам.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā на латышском языке:

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