Видео ⟩ На Остовном мосту сгорела машина; помощи очевидцев с огнетушителями оказалось недостаточно

Татьяна с сыном ехала по Островному мосту в сторону Пардаугавы, но недалеко от Луцавсалы у автомобиля пропала тяга, в салоне появился ядовитый запах, а под капотом что-то интенсивно начало кипеть. Женщина поспешила остановить автомобиль на крайней полосе.

Она рассказала - увидев, что машина загорелась, она резко затормозила и остановилась на обочине. Она очень благодарна людям, которые бросились тушить пламя. Спасти автомобиль не удалось - в течение 10 минут он сгорел.

Дым и пламя, поднимавшиеся над Volvo, запечатлело множество очевидцев, однако часть людей остановилась и пришла на помощью с огнетушителями. Впрочем, благодаря усилиям людей остановить пламя удалось лишь на небольшое время.

Машину увезли на эвакуаторе. Пока он не приехал, движение в направлении Пардаугавы осуществлялось по двум полосам.

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