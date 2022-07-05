Вт, 5.07.2022
Тем, кто поддерживает действия Путина в Украине, вам нужно это знать. Вас обманывают. Тем, кто вдохновляет вас на такие действия, платят. Каждый месяц. Лена Бориславова, премьер-министра Болгарии
Лена Бориславова, премьер-министра Болгарии
  • RUS TVNET
  • TV ART
  • Лица
  • На выступление Галкина в Резекне раскупили все билеты

На выступление Галкина в Резекне раскупили все билеты

Максим Галкин ФОТО: Кадр из видео

Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин сообщил на своей Instagram-странице, о том, что на его выступление в Резекне раскупили все билеты. 

В августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13 - в Резекне. На 4 и 13 число билеты уже не доступны. 

ФОТО: instagram.com/maxgalkinru

"Резекне, жду нашей встречи", - написал Максим Галкин.

Напомним, российский юморист и шоумен Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что находится с Аллой Пугачевой и детьми в Латвии. Артист показал в сторис юрмальский закат. На видео он обратился к группе людей, среди которых была и Алла Пугачева, чтобы они его подождали.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся над новостью. Артист показал, что никакого синяка у него нет.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back