Чт, 7.07.2022
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В Сети появилось редкое фото Галкина из Юрмалы

Максим Галкин ФОТО: Кадр из видео

Российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин в очередной раз был замечен на пляже в Юрмале. 

Напомним, российский юморист и шоумен Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что находится с Аллой Пугачевой и детьми в Латвии. Артист показал в сторис юрмальский закат. На видео он обратился к группе людей, среди которых была и Алла Пугачева, чтобы они его подождали.

Максима Галкина много лет назад заметил латвийский фотограф Марис Морканс и поделился архивным снимком на своей Instagram-странице. Надо сказать, что артиста можно было узнать не сразу. На фото Максим шел по пляжу в черно-серых шортах и белой майке. На плече у него было полотенце.  

Кстати, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13 - в Резекне. На 4 и 13 число билеты уже не доступны.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся над новостью. Артист показал, что никакого синяка у него нет.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.

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