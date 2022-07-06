Передача: помощница депутата Сейма накопила значительный долг за аренду квартиры

Арендодатель предоставил программе несколько предупреждений на имя арендатора о необходимости погашения долга, а также два нотариально заверенных договора, подписанных сторонами, об обязательстве погашения долга. Однако и этот договор арендатор не выполнила.

Окончательно квартира была освобождена 17 июня, но уборка в ней не проводилась, хотя в переписке арендатор неоднократно обещала, что будет проведена генеральная уборка.

Арендатор отказалась от комментариев передаче. Депутат Сейма, помощница которого снимала эту квартиру, также заявил, что не будет комментировать личные дела помощников.

"Непонятно, как может так себя вести работник Сейма. Если ты работаешь в Сейме, ты должен подавать пример другим. По моему мнению, ты не должен так себя вести", - сказал домовладелец.

Политолог Лелде Метла-Розентале предложила депутату задуматься о том, не бросают ли действия помощницы тень на него как на политика.

"Если у помощника есть сомнительная ситуация в личной жизни, например, в юридических обязательствах, которые он не урегулировал, конечно, это также бросает тень на депутата. Это морально неприглядное дело, которое бросает тень на депутата", - говорит эксперт.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке