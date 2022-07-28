Видео ⟩ Жителей Иманты ночью разбудил хлопок и горящая машина

Посреди ночи на обочине дороги на улице Клейсту загорелась синим пламенем машина. Обстоятельства произошедшего пока не выяснены, но владельцам кажутся более реальными версии о коротком замыкании или какой-то другой технической проблеме, чем подозрение в том, что пожар был вызван умышленно. Жильцы многоэтажного дома заметили горящий автомобиль около двух часов ночи.

"Пламя сначала было сбоку от машины, потом уже поднялось в воздух. Загорелась за несколько минут. Пожарные приехали через пять минут", - рассказывает жительница дома.

Соседка хозяина сгоревшей машины вспоминает хлопок: "Раздался хлопок, когда мы выглянули в окно, мы уже увидели пламя под колесами машины. Я видела, как двое мужчин успели переместить машину, которая стояла за горящим автомобилем".

Соседка ничего не может сказать о происхождении пожара, так как в момент взрыва возле машины никого не видела.

Родственница владельца BMW рассказала об истории автомобиля. Семья купила его всего несколько месяцев назад, автомобиль уже побывал в сервисе, был сделан дорогостоящий ремонт.

Вряд ли удастся определить и доказать, связано ли возгорание с ремонтом и невнимательностью мастера. К сожалению, автомобиль не был застрахован полисом КАСКО, поэтому как средства, вложенные в ремонт, так и стоимость самого автомобиля, превышающая 7000 евро, фактически сгорели.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке