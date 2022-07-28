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Видео ⟩ Жителей Иманты ночью разбудил хлопок и горящая машина

rus.tvnet.lv
Жителей Иманты ночью разбудил хлопок и горящая машина
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Фото: wideweb/Shutterstock

У жителей многоквартирного дома в Иманте на улице Клейсту ночь была беспокойной. Около 2 часов ночи во дворе внезапно загорелся припаркованный на обочине дороги автомобиль. Люди бросились звонить в службу спасения, а владельцы транспортных средств, машины которых были припаркованы рядом с горящим BMW, пытались защитить свое имущество, сообщает передача Degpunktā.

Посреди ночи на обочине дороги на улице Клейсту загорелась синим пламенем машина. Обстоятельства произошедшего пока не выяснены, но владельцам кажутся более реальными версии о коротком замыкании или какой-то другой технической проблеме, чем подозрение в том, что пожар был вызван умышленно. Жильцы многоэтажного дома заметили горящий автомобиль около двух часов ночи.

"Пламя сначала было сбоку от машины, потом уже поднялось в воздух. Загорелась за несколько минут. Пожарные приехали через пять минут", - рассказывает жительница дома.

Соседка хозяина сгоревшей машины вспоминает хлопок: "Раздался хлопок, когда мы выглянули в окно, мы уже увидели пламя под колесами машины. Я видела, как двое мужчин успели переместить машину, которая стояла за горящим автомобилем".

Соседка ничего не может сказать о происхождении пожара, так как в момент взрыва возле машины никого не видела.

Родственница владельца BMW рассказала об истории автомобиля. Семья купила его всего несколько месяцев назад, автомобиль уже побывал в сервисе, был сделан дорогостоящий ремонт.

Вряд ли удастся определить и доказать, связано ли возгорание с ремонтом и невнимательностью мастера. К сожалению, автомобиль не был застрахован полисом КАСКО, поэтому как средства, вложенные в ремонт, так и стоимость самого автомобиля, превышающая 7000 евро, фактически сгорели.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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