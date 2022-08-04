ГЛАВНОЕ ЗА 4 АВГУСТА ⟩ Фонтан посреди дороги, гражданка Латвии помогает российским олигархам и Лобода в Риге

Служба государственной безопасности (VDD) направила в прокуратуру три уголовных процесса для привлечения к уголовной ответственности за действия, связанные с поддержкой агрессии России против Украины, сообщили агентству LETA в VDD.

В пятницу в Латвии жара усилится до +27...+31 градуса, прогнозируют синоптики.

Главное за рубежом:

Попавшие под санкции российские олигархи активно использовали в своих интересах лазейки в британских законах, позволяющие скрыть владельцев активов и истинных бенефициаров, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Причина взрыва в районе Груневальд выясняется. Сообщений о пострадавших нет. Огонь пока не взят под контроль. В окрестностях прервано железнодорожное движение, перекрыт отрезок автобана 115.

С 24 февраля в Украине введено военное положение. До сих пор на границе были задержаны 6,4 тысячи подлежащих военной службе мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, сообщает пограничная служба Украины, пишет "Укринформ".

Министерство обороны Тайваня заявило, что в четверг, 4 августа, китайские военные запустили "несколько классов управляемых ракет Tongfeng" по водам к северо-востоку и юго-западу от Тайваня.

Суд в Пензе приговорил учительницу Ирину Ген к пяти годам условно по делу о "фейках" о российской армии. Она преподавала английский язык в училище олимпийского резерва.