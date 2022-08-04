Заканчивается ясный, жаркий, по-настоящему летний день. Но в любую погоду RUS TVNET расскажет о самом главном, что произошло за день, 4 августа.
ГЛАВНОЕ ЗА 4 АВГУСТА ⟩ Фонтан посреди дороги, гражданка Латвии помогает российским олигархам и Лобода в Риге
Новости Латвии:
14 августа популярная украинская исполнительница Светлана Лобода выступит с благотворительным концертом в поддержку Украины в Wondersala. В преддверии шоу портал RUS TVNET смог задать артистке несколько вопросов. В том числе подтвердить предположение, что звезда проживает в Латвии.
Жители рижского микрорайона Кенгарагс делятся видео, на котором видны последствия разрыва трубопровода.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) попросила Службу государственной безопасности (VDD) оценить заявление пожарного-добровольца, которое он сделал в социальных сетях и которое носит враждебный и направленный против украинцев характер.
Самая последовательная партия в Латвии усиливает давление на давно известные болевые точки: латышскость, традиции, семьи и безопасность. Есть ли в предвыборной программе Нацобъединения хоть что-то новое или это просто перепечатка их стандартных обещаний? И стоит ли за них голосовать людям "неправильной" национальности? Выясняем ниже.
В четверг, 4 августа, в 11:00 руководство Рижской думы проинформировало о новостях, связанных с процессом демонтажа памятника в парке Победы.
В ходе мероприятий по борьбе с уличной преступностью полиция задержала семерых разыскиваемых лиц в районе Центрального вокзала и Рижского автовокзала, сообщила Государственная полиция.
Служба государственной безопасности (VDD) направила в прокуратуру три уголовных процесса для привлечения к уголовной ответственности за действия, связанные с поддержкой агрессии России против Украины, сообщили агентству LETA в VDD.
В пятницу в Латвии жара усилится до +27...+31 градуса, прогнозируют синоптики.
Главное за рубежом:
Попавшие под санкции российские олигархи активно использовали в своих интересах лазейки в британских законах, позволяющие скрыть владельцев активов и истинных бенефициаров, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Причина взрыва в районе Груневальд выясняется. Сообщений о пострадавших нет. Огонь пока не взят под контроль. В окрестностях прервано железнодорожное движение, перекрыт отрезок автобана 115.
С 24 февраля в Украине введено военное положение. До сих пор на границе были задержаны 6,4 тысячи подлежащих военной службе мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, сообщает пограничная служба Украины, пишет "Укринформ".
Министерство обороны Тайваня заявило, что в четверг, 4 августа, китайские военные запустили "несколько классов управляемых ракет Tongfeng" по водам к северо-востоку и юго-западу от Тайваня.
Суд в Пензе приговорил учительницу Ирину Ген к пяти годам условно по делу о "фейках" о российской армии. Она преподавала английский язык в училище олимпийского резерва.
После начала войны в Украине с незавидной регулярностью не своей смертью умирают высокопоставленные лица крупных российских компаний. Лидирует в траурном списке "Газпром". Правоохранительные органы списывают все на суицид и не говорят о криминале.
Интересное чтиво:
Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова в новом выпуске своей передачи на YouTube высказалась об отъезде артиста Максима Галкина из России.
Выйдет продолжение "Джокера": одну из главных ролей исполнит Леди Гага.
За последний год большую популярность снискали бои с участием фриков, ярких персон и известных людей. К спорту это имеет весьма косвенное отношение, но в феномене следует разобраться.
Бывший латвийский футболист Андрей Рубин, неожиданно скончавшийся в возрасте 43 лет, всегда был позитивным и добрым, сказал в разговоре с TVNET его близкий друг, лучший нападающий в истории сборной Марис Верпаковскис.
Многие из нас сейчас радуются урожаю молодой картошки и спешат насладиться ею в своем летнем рационе. А знаете ли вы, что молодая картошка не только вкусная, но и содержит много полезных витаминов, которые могут помочь в поддержании хорошего здоровья?
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!