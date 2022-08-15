В Northway скачок качества в сфере эндопротезирования

«На сегодняшний день медицинский центр Northway в Клайпеде является наиболее передовым частным лечебным учреждением в Клайпеде, в котором работает отличная команда. Медицинский центр достиг такого высокого уровня, что такие операции, как эндопротезирование суставов, могут проводиться здесь безопасно и высококачественно. Мы проверили на практике, что наша команда работает безупречно», — порадовался значительному росту качества доц. др. ортопед-травматолог с многолетним опытом Альгимантас Чебаторюс, который провел операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава в частном центре хирургии.

По словам врача, операция по эндопротезированию тазобедренного сустава признана одной из наиболее успешных во всем мире. До операции пациенты жалуются на постоянную боль, которая мешает выполнению ежедневных дел, ограничивает определенные действия. Заменив сустав, человек возвращается к полноценной жизни без боли и физических ограничений. Именно по этой причине пациенты охотно выбирают эту операцию, которая отличается значительно низким риском осложнений.

Возвращает к качественной жизни

Доц. др. Альгимантас Чебаторюс, защитивший диссертацию по оценке качества жизни пациентов после операций по эндопротезированию тазобедренного сустава, подвел итог, что эта операция всесторонне оправдывает себя: возвращает пациента к полноценной жизни и приносит экономическую выгоду, потому что человек может вернуться на рынок труда.

Операции по эндопротезированию тазобедренного сустава проводятся пациентам в возрасте от 18 до 100 лет. Средний возраст пациентов составляет около 60 лет.