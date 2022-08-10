Президент США Джо Байден во вторник подписал закон, которым ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Байден подписал документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Байден подписал документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Байден заявил, что обе северные страны, принимая на себя "свободные обязательства по взаимной защите", станут "сильными, надежными и очень способными союзниками".
Как сообщалось, Сенат США 3 августа проголосовал за прием Швеции и Финляндии в альянс.
Закон о ратификации поддержал 95 сенаторов. Один сенатор проголосовал против этого, а еще один воздержался. Таким образом, США стали 23-й из 30 стран-участниц НАТО, которые ратифицировали принятие Финляндии и Швеции в альянс.
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