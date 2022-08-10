Ср, 10.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Байден подписал документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

rus.tvnet.lv
Байден подписал документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден. Фото: Trevor Bexon/Shutterstock

Президент США Джо Байден во вторник подписал закон, которым ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Байден заявил, что обе северные страны, принимая на себя "свободные обязательства по взаимной защите", станут "сильными, надежными и очень способными союзниками".

Как сообщалось, Сенат США 3 августа проголосовал за прием Швеции и Финляндии в альянс.

Закон о ратификации поддержал 95 сенаторов. Один сенатор проголосовал против этого, а еще один воздержался. Таким образом, США стали 23-й из 30 стран-участниц НАТО, которые ратифицировали принятие Финляндии и Швеции в альянс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх