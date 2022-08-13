Писателя Рушди, который был ранен при покушении, подключили к ИВЛ. Он может лишиться глаза

"Новости не очень хорошие. Салман, скорее всего, потеряет глаз; нервы на его руке перерезаны; его печень повреждена ножом", - сказано в заявлении Уайли, которое цитирует Reuters.

Как сообщалось, нападение на 75-летнего Салмана Рушди произошло в городе Чаутоква, где писатель собирался выступить с лекцией в образовательном центре Chautauqua Institution. Перед началом мероприятия на сцене появился мужчина и нанес писателю несколько ударов ножом и кулаком.

Нападавшего сразу задержала полиция, а писателя экстренно отправили в больницу вертолетом.

Полиция установила личность подозреваемого - это 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Мотивы преступления пока не установлены.

В 1988 году Рушди выпустил роман "Сатанинские стихи", который сочли антиисламским. В некоторых мусульманских странах прошли протесты, а самому писателю долгое время приходилось скрываться. В Иране книгу запретили, а в 1989 году лидер страны аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к смерти писателя.

За убийство Рушди в Иране назначили вознаграждение, которое в 2012 году увеличили с 2,8 до 3,3 миллиона долларов. Британское правительство взяло Салмана Рушди под защиту.