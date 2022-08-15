Латвийский инфлюенсер подписал контракт с продюсером популярного кино

Компания уже более 20 лет работает с артистами и актерами мировой величины и предприятие уже успело открыть филиалы в Бангкоке, Стокгольме, Риге и Лос-Анджелесе.

Фелипе присоединился к команде, которая в последнее время тесно сотрудничает с такими актерами, как Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц", "Робокоп", "Видоизмененный углерод"), Рик Джун ("Форсаж", "Джеймс Бонд: Умри, но не сейчас", "Падение Олимпа"), Роберт Дави ("Крепкий орешек", "Джеймс Бонд: Лицензия на убийство") и многими другими.

Латвийский инфлюенсер Габриэль в 2020 году дебютировал с большой ролью в литовском кинопрокате с работой Imprtinis jaunikis ("Импортный жених"). В этом году вторая роль Фелиппе была в остросюжетном сериале "Викинг - падение наркобарона" (The Viking - Downfall of a Drug Lord"). Там он сыграл роль бразильского гангстера вместе с популярным датским актером и продюсером Алексом Хог Андересеном.

"Фелипе плотно занят работой. Он очень усердный, знает множество языков и он свободно себя чувствует в кадре. У него сейчас большой потенциал стать актером международного уровня. Уже совсем скоро мы сможем увидеть Фелипе на одном из популярных стриминговых каналов планеты", - рассказал основатель компании голландский продюсер Орландо Джон.

Ранее в реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) бразилец Фелипе Габриэль пришел к выводу, что взял с собой в Бразилию вредную привычку, приобретенную в Латвии.