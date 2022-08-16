В Латвии в среду, 17 августа, сохранится жаркая погода, почти на всей территории страны столбики термометров поднимутся выше +30 градусов, прогнозируют синоптики.
Жара и грозы: синоптики о погоде на среду
Жара и грозы: синоптики о погоде на среду
На западе страны возможны локальные дожди и грозы.
Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +29...+33 градуса, местами на побережье - +23...+28 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +30...+31 градуса.
Галерея: Жаркое лето
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