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Жара и грозы: синоптики о погоде на среду

rus.tvnet.lv
Жара и грозы: синоптики о погоде на среду
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Фото: Reuters/ScanPix

В Латвии в среду, 17 августа, сохранится жаркая погода, почти на всей территории страны столбики термометров поднимутся выше +30 градусов, прогнозируют синоптики.

На западе страны возможны локальные дожди и грозы.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +29...+33 градуса, местами на побережье - +23...+28 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +30...+31 градуса.

Галерея: Жаркое лето

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