LIZDA решил начать бессрочную забастовку 19 сентября

Как поясняет Ванага, забастовка начнется 19 сентября, потому что требуется время на выполнение различных технических работ, например, на подачу документации, связанной с забастовкой. Забастовка планируется бессрочной, и во время нее учителя не будут выполнять свои обязанности, не будут присматривать за детьми и не будут находиться на своих рабочих местах.

Хотя на сегодняшнем заседании совета LIZDA состоялись переговоры с министром образования и науки Анитой Муйжниеце, профсоюз считает, что планирование забастовки и сама забастовка могут быть прекращены только после того, как правительство решит удовлетворить два требования LIZDA.

Одно из требований - сбалансированная рабочая нагрузка. Как поясняет Ванага, профсоюз не согласен с предложением Министерства образования и науки (МОН) решить этот вопрос до 2028 года. Процесс слишком долгий, и его нельзя позволить себе при нынешних проблемах.

Второе требование - добиться от государства выполнения действующей нормы закона об образовании о графике выплат вознаграждения педагогам, приведя его в соответствие с принципами расчета заработной платы.