Кариньш: Conexus сможет проконтролировать запасы природного газа в Инчукалнсе

Как сообщалось, LG на прошлой неделе заявило, что не сможет обеспечить выполнение установленных законом об энергетике обязанностей публичного торговца о хранении необходимого запаса природного газа в Инчукалнском ПГХ. Однако позже Министерство экономики и Conexus сообщили, что в хранилище находятся запасы природного газа LG, которых достаточно для нужд домашних хозяйств в предстоящий отопительный сезон.

Кариньш отметил, что публичные заявления LG могли вызвать обеспокоенность в обществе, но правительство возложило на LG обязанность хранить в Инчукалнсе необходимое для отопительного сезона количество природного газа, и он уверен, что Conexus обеспечит и проконтролирует выполнение этого решения.

"Через Conexus мы знаем полную картину - что фактически имеется в хранилище.

Не будем много слушать, что говорит фактически контролируемое "Газпромом" предприятие", - сказал премьер-министр, имея в виду LG.

Он заверил, что у населения нет оснований для беспокойства о том, что зимой домашним хозяйствам не хватит газа. "Мы переживем эту зиму, а следующей зимой ситуация уже будет значительно лучше, потому что мировые рынки смирятся, а у правительства России возможности шантажировать весь западный мир, как оно это делает сейчас, после этой зимы фактически не будет", - сказал глава правительства.

Как сообщалось, объем природного газа, который необходим для связанных пользователей в отопительный сезон, составляет 1,15 тераватт-часа, и решением правительства LG обязано до 30 сентября этого года обеспечить данный объем.

Минэкономики на прошлой неделе распространило заявление, в котором говорится, что на имя LG в Инчукалнском ПГХ хранится природный газ в большем объеме, чем необходимо для обеспечения домашних хозяйств. "Conexus" также подтвердил, что запасы LG в настоящее время больше, чем требуется правилами Кабинета министров о снабжении пользователей.