Хотя западные бренды в основном покинули Россию, российское законодательство позволяет открывать новые и процветающие предприятия. Таким образом, товары популярных брендов находят покупателей в России, несмотря на санкции, сообщает The Guardian.
Как "серые схемы" помогают западным товарам попадать на прилавки российских магазинов
Александр Горбунов - инвестор в недвижимость из сибирского города Красноярска. Он нашел простое решение, как обойти санкции, а все началось после того, как испанский гигант одежды Zara закрыл свои магазины в России.
"Идея продавать продукцию Zara возникла у моей жены, которая очень хотела, чтобы товары этой марки вернулись в Россию", - сказал Горбунов, открывший в августе новый магазин "Паника", где продаются только товары Zara и Zara Home.
Горбунов рассказал, что ему удалось найти дилера товаров Zara в Казахстане, который ввез груз товаров этой марки примерно на 22 тысячи евро. Предприниматель поясняет, что наценка на этот товар будет до 300 рублей (примерно 5 евро).
"Все официально - параллельный импорт. Мы не хотим покупать все подряд. (..) У нас есть собственный дизайнер, который выбирает, какие вещи покупать из последних коллекций. Наша цель - не просто заполнить магазин одеждой Zara", - пояснил Горбунов.
Западные компании уходят с российского рынка в знак протеста против войны в Украине, а также для защиты своей репутации. Уход западных брендов с российского рынка более значителен в более широком масштабе, напоминая рядовым россиянам, что санкции коснутся не только кремлевских чиновников или резервов ЦБ, но и их самих.
Россия в ответ на санкции и уход компаний из России опубликовала длинный список товаров зарубежных автопроизводителей, технологических компаний и потребительских брендов, которым разрешено реализовывать механизм так называемого параллельного импорта.
То есть позволяет российским компаниям приобретать товары у любой другой компании, расположенной за пределами России, не спрашивая разрешения владельца бренда (в данном случае Zara).
Это открыло двери для "серого импорта" и других махинаций, позволяющих продолжать торговлю товарами, произведенными на Западе.
Уточняется, что продукты, попадающие на полки российских магазинов, изначально экспортируются в страны, входящие в Евразийский экономический союз во главе с Москвой. С этими странами Россия поддерживает единый таможенный союз. Это Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Предприниматели в России закупают в этих странах западную продукцию, которая перепродается на внутреннем рынке, поскольку западные бренды теряют всякий контроль над дистрибуцией и реализацией своих товаров в России.
Путин уже объявил в конце мая, что россияне смогут импортировать "предметы роскоши, которые будут немного дороже, чем раньше".
Другой пример - re:store, который называет себя крупнейшим дистрибьютором продукции Apple в России. Apple объявила об уходе с российского рынка в начале марта, прекратив поставки iPhone и ноутбуков в страну.
Однако в магазине на Тверской улице в Москве в наличии достаточно телефонов iPhone 13 Pro и Pro Max - в цветах, выпущенных вскоре после официального ухода Apple из России. Сотрудники этого магазина указывают, что поставки Apple iPhone 14 (если он выйдет в сентябре) будут задержаны, а жители России смогут получить эту модель телефона в октябре.
Представители компании не ответили на вопросы о том, как магазину удается получать новейшую продукцию Apple, но понятно, что это параллельный импорт.
"Инструкции к телефонам на русском языке есть на сайте магазина", - говорят в магазине, добавляя, что телефоны больше не предназначены для российского рынка. Однако re:store намерен продолжать продавать "подлинные продукты, произведенные под контролем Apple".
"Мы продолжаем нашу работу, и вы можете быть уверены, что наш магазин - это место, где всем рады", - говорится в заявлении продавца.
Социолог Григорий Юдин отмечает, что Кремль пытается создать впечатление, что "в повседневной жизни гражданина России ничего не изменилось". Это делается для того, чтобы люди не хотели уезжать из страны, что особенно ярко проявилось с началом войны.
"Тот факт, что те же самые западные продукты, к которым они так привыкли, доступны, также создает ощущение нормальности. Параллельный импорт создает впечатление, что война (называемая в России "спецоперацией") ничуть не изменила жизнь населения.
Путин не хочет, чтобы россияне изменили свои привычки из-за войны, а хочет, чтобы они продолжали жить так, как жили. Потребительские товары из стран Запада могут показаться незначительными, но они играют огромную роль в жизни граждан России", - говорит Юдин.
Владислав Сурков, один из приближенных Владимира Путина, заявил, что на него никак не повлияли западные санкции, потому что он по-прежнему слушает музыку рэпера Тупака Шакура и читает произведения западных писателей. То же самое самые богатые россияне могут сказать о своих подорожавших автомобилях Mercedes и BMW.
Арарат Мардоян - владелец московской компании по торговле автомобилями "Университет автодилеров", и с начала войны ему удалось ввезти в страну несколько десятков автомобилей класса люкс. Маршруты доставки разные – начиная с Дубая в Объединенных Эмиратах, заканчивая Индией, Китаем и Южной Америкой. Автомобили доставляются в дружественные России страны, откуда в дальнейшем ввозятся в Россию.
"Это лучший способ обойти недружественные страны - вроде Прибалтики или Грузии", - сказал Мардоян.
"Спрос на машины из западных стран есть, и он огромен. Я бы не назвал это параллельным импортом. Реального импорта просто нет, поэтому эта "параллель" - единственный импорт, который у нас остался", - говорит бизнесмен, добавляя, что россияне любят покупать автомобили Mercedes, BMW и Range Rover.
"Спрос на роскошные автомобили особенно высок. Автомобили сейчас стоят не менее 100 000 долларов. Цены выросли как минимум на 20%", - сказал Мардоян.
Новая политика существенно меняет российский рынок, создавая риски для компаний, не покинувших страну. Никита ранее работал в крупной интернет-компании, импортирующей косметику из Кореи. Маски и кремы для лица, произведенные в Южной Корее, по-прежнему доступны в крупных магазинах.
"Если бы параллельный импорт не был легализован в России, продавать такие товары было бы нелегально. Но это огромные возможности, потому что эти компании (брендхолдеры) уже не предлагают поставки в Россию", - говорит Никита.
Он организовал импорт через Кыргызстан, что позволяет товарам поступать в Таможенный союз, возглавляемый Россией. После того, как продукция поступает в Бишкек (где формально предназначена для местного рынка), она загружается в машины и отправляется в Россию. В среднем путь такого экспорта занимает до шести дней.
Он поясняет, что крупнейшие российские площадки электронной коммерции создают аналогичные маршруты доставки, позволяющие удовлетворить спрос населения России на товары из западных стран.
Серый импорт также способствовал росту торговли на платформах обмена сообщениями, таких как Telegram. Здесь продавцы предлагают предметы роскоши и электронику, а также помогают со сложными финансовыми операциями, такими как перевод денег между Россией и США, за что они получают комиссию в размере 5%.
Нурбек привез из Киргизии в Россию сотни продуктов Apple, которые позже были проданы в Telegram.
"Я купил более 300 iPhone и 100 ноутбуков. Я купил их в Бишкеке, а потом с помощью курьеров отвез в Москву. Я знаю друзей, которые делают то же самое в Казахстане, Узбекистане и других странах постсоветского пространства. У меня остается 5% от продаж, так что я очень хорошо зарабатываю. Это намного выгоднее, чем работать на стройке или быть таксистом", - говорит Нурбек.
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