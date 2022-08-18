Как "серые схемы" помогают западным товарам попадать на прилавки российских магазинов

Представители компании не ответили на вопросы о том, как магазину удается получать новейшую продукцию Apple, но понятно, что это параллельный импорт.

"Инструкции к телефонам на русском языке есть на сайте магазина", - говорят в магазине, добавляя, что телефоны больше не предназначены для российского рынка. Однако re:store намерен продолжать продавать "подлинные продукты, произведенные под контролем Apple".

"Мы продолжаем нашу работу, и вы можете быть уверены, что наш магазин - это место, где всем рады", - говорится в заявлении продавца.

Социолог Григорий Юдин отмечает, что Кремль пытается создать впечатление, что "в повседневной жизни гражданина России ничего не изменилось". Это делается для того, чтобы люди не хотели уезжать из страны, что особенно ярко проявилось с началом войны.

"Тот факт, что те же самые западные продукты, к которым они так привыкли, доступны, также создает ощущение нормальности. Параллельный импорт создает впечатление, что война (называемая в России "спецоперацией") ничуть не изменила жизнь населения.

Путин не хочет, чтобы россияне изменили свои привычки из-за войны, а хочет, чтобы они продолжали жить так, как жили. Потребительские товары из стран Запада могут показаться незначительными, но они играют огромную роль в жизни граждан России", - говорит Юдин.