Бывший помощник главного тренера сборной Латвии по хоккею Харийса Витолиньша Виктор Игнатьев согласился работать в пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом TVNET сообщил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации (LHF) Роберт Плявейс.

Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, посетившая передачу "Когда они встречаются", делится особенно тяжелыми воспоминаниями о своем опыте пребывания в лагере беженцев и смерти сестры, от которой она до сих пор не может отойти.

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12 человек погибли в результате мощных ураганов, пронесшихся по регионам центральной и южной Европы. Шторм и ураган пришли на европейский континент вслед за аномальной жарой и засухой, продлившейся здесь несколько недель.

Российский артист Филипп Киркоров, который ездил с концертом в аннексированный Крым, где назвал российских солдат "героями", в Лас-Вегасе неоднозначно отреагировал на фразу "Слава Украине! Героям слава!".

18 августа в соцсетях появилось видео, снятое, как сообщается, в машинном зале Запорожской АЭС, который связан с ядерным реактором. На видео видны несколько грузовиков, один из которых помечен буквой Z, пишет "Медуза".

Соединенные Штаты поддерживают использование переданного им Украине оружия для ударов по Крыму, если Киев считает это необходимым, заявил Politico высокопоставленный американский чиновник, пишет "Медуза".

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