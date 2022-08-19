Наступила пятница! Сегодня зафиксирована сама жаркая погода в этом году. Рассказываем о главных событиях за 19 августа.
ГЛАВНОЕ ЗА 19 АВГУСТА ⟩ Самый жаркий день, мощные ураганы в Европе и новый вызов в кафе в Саулкрасты
Новости Латвии:
В пятницу днем,19 августа, температура воздуха в Павилосте достигла +33,7 градуса. Это самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в этом году, сообщает метеоролог LTV Том Брицис со ссылкой на информацию Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На этой неделе Рижская муниципальная полиция применила физическую силу и специальные средства для контроля агрессивного мужчины на рабочем месте его сожительницы, сообщили в полиции.
Государственная полиция установила личность мужчины, который в мае угрожал гражданке Украины в поезде, сообщили в Государственной полиции.
Министерство здравоохранения призывает пересмотреть существующий порядок вакцинации от Covid-19, отказавшись от обязательного требования к работникам здравоохранения быть вакцинированными, одновременно обеспечив право работодателям принимать решение об обязанности работников вакцинироваться, если их профессия связана с высоким риском инфицирования Covid-19.
В целях укрепления информационного пространства Латвии на канале TV3 Plus, который транслируется на русском языке, с 29 августа в будние дни по вечерам в 19:30 об основных текущих событиях в Латвии и мире будет рассказывать новая информационная программа "Новости+", сообщил представитель TV3 Group Latvia Карлис Позняков.
Бывший помощник главного тренера сборной Латвии по хоккею Харийса Витолиньша Виктор Игнатьев согласился работать в пекинском клубе "Куньлунь Ред Стар", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом TVNET сообщил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации (LHF) Роберт Плявейс.
Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, посетившая передачу "Когда они встречаются", делится особенно тяжелыми воспоминаниями о своем опыте пребывания в лагере беженцев и смерти сестры, от которой она до сих пор не может отойти.
Главное за рубежом:
12 человек погибли в результате мощных ураганов, пронесшихся по регионам центральной и южной Европы. Шторм и ураган пришли на европейский континент вслед за аномальной жарой и засухой, продлившейся здесь несколько недель.
Российский артист Филипп Киркоров, который ездил с концертом в аннексированный Крым, где назвал российских солдат "героями", в Лас-Вегасе неоднозначно отреагировал на фразу "Слава Украине! Героям слава!".
18 августа в соцсетях появилось видео, снятое, как сообщается, в машинном зале Запорожской АЭС, который связан с ядерным реактором. На видео видны несколько грузовиков, один из которых помечен буквой Z, пишет "Медуза".
Соединенные Штаты поддерживают использование переданного им Украине оружия для ударов по Крыму, если Киев считает это необходимым, заявил Politico высокопоставленный американский чиновник, пишет "Медуза".
Интересное чтиво:
Первыми политиками в рамках нового сезона "Кто вам платит?/Дебаты", посвященного приближающимся выборам в Сейм, стали сопредседатель правления партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева и новоиспеченный член партии "Для развития/За!" Вячеслав Домбровский. Оба русскоязычных политика выступили за снос памятника в Пардаугаве.
Даугавпилчанка Ольга Гараева снимает новое видео о любимом городе. Поверьте, ничего подобного в Даугавпилсе никто не делал.
Новый вызов для латвийских гурманов в кафе в Саулкрасты Miera osta! Чтобы узнать больше о вызове, портал Receptes.lv поговорил с владельцем кафе Робертом Равиньшем. Он рассказал, что идея возникла спонтанно.
До переезда в Латвию три месяца назад Светлана в Украине работала бухгалтером. В Риге устроиться по специальности ей не позволило незнание латышского языка и местной специфики в законах и налогообложении - и, чтобы зарабатывать деньги, она была вынуждена освоить профессию швеи.
За время войны жизнь украинской певицы KOLA изменилась до неузнаваемости - ее молодой человек ушел служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сама она вынужденно уехала в Испанию и пережила расставание. Единственное, что помогало девушке справляться со всем и не опускать руки - музыка и вера в победу своей страны. О звездной жизни, отношениях, конкурсе Laima Voice и вдохновении во время войны KOLA рассказала специально для RUS TVNET.
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