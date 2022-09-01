Утверждены более высокие тарифы для Latvenergo: отопление в Риге подорожает

Как сообщили агентству LETA в SPRK, учитывая, что 88% тарифа на произведенную тепловую энергию составляет природный газ и что расходы на природный газ являются относительно непостоянными, Latvenergo было предложено определить порядок применения тарифов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В решении SPRK тарифы на природный газ установлены в ценовом интервале от 10 до 225 евро за МВтч без учета налога на добавленную стоимость.

В сентябре этого года тариф на тепловую энергию, произведенную ТЭЦ-1, составляет 53,49 евро за МВтч, а для ТЭЦ-2 - 54,41 евро за МВтч.

Повышенный тариф на тепловую энергию вступит в силу с 1 октября.

Тарифы были повышены в связи с "удорожанием топлива (природного газа), ростом стоимости квот на выбросы, снижением количества вырабатываемой энергии почти вдвое, а также непредвиденными затратами, накопленными за последний отопительный сезон".

"Поскольку война в Украине продолжается, цены на природный газ в Европе достигли беспрецедентного уровня, в настоящее время цена на бирже в некоторые дни превышает 300 евро за МВт", - комментирует председатель SPRK Алда Озола.

Она отметила, что это повышение окажет заметное влияние на жителей Риги, поэтому "этой зимой как меры по повышению энергоэффективности, так и меры поддержки будут играть особенно большую роль".

По сообщению SPRK, с изменением тарифов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 пересмотрит свои тарифы и Rīgas siltums. Рижское самоуправление ранее разъясняло, что Rīgas siltums обеспечивает теплом дома на одном берегу Даугавы, а на другом покупает его у Latvenergo.

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечивают около 45% всего тепла, передаваемого потребителям Rīgas siltums. Остальную тепловую энергию производит само Rīgas siltums, используя для производства как природный газ, так и биомассу (древесную щепу).

SPRK напоминает, что с 1 октября домохозяйства будут получать государственную поддержку, которая автоматически отразится в счетах.