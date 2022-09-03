Смертельное ДТП в Румбской волости: погибли водитель и пассажир

Спасатели освободили одного человека, зажатого в машине, и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Специалистам NMPD был передан и второй пострадавший, находившийся вне машины. Врачи констатировали смерть указанных лиц.

Кроме того, вчера вечером в VUGD поступил звонок из Силмалской волости Резекненского края, где произошла авария легкового автомобиля, в котором оказался зажатым человек. Еще до приезда VUGD человека удалось освободить. Затем пострадавший был передан медикам NMPD.

За сутки с 06:30 2 сентября до 6:30 3 сентября в VUGD поступило 46 вызовов: 12 на пожары, 23 на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.

В свою очередь, Государственная полиция сообщает, что за истекшие сутки в стране было зарегистрировано 98 ДТП, в которых пострадало в общей сложности 12 человек, двое погибли.

Наибольшее количество ДТП было зарегистрировано в Рижском регионе, где вчера произошло 46 из всех аварий, далее следуют Земгальский район с 17 авариями, Видземский и Курземский районы - по 13 происшествий, в то время как в Латгальском регионе было меньше всего дорожно-транспортных происшествий - девять.