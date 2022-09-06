Жестокое убийство в Пурвциемсе: мужчину избили, ограбили и подожгли его же знакомые

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что преступление в процессе конфликта совершили знакомые погибшего. Начат уголовный процесс, к двум задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а к остальным подозреваемым - полицейский надзор.

27 августа в Пурвциемсе очевидец, который прогуливался с собакой, на отдаленной территории нашел лежащего на земле мужчину с телесными повреждениями и ожогами и сообщил об этом оперативным службам. Нужно отметить, что у пострадавшего не было ни одежды, ни документов, однако полицейские выяснили его личность и то, что он 1998 года рождения.

Мужчину с тяжелыми травмами и ожогами доставили в медучреждение, где 1 сентября он скончался.

28 августа по подозрению в совершении этого преступления были задержаны шесть человек - мужчины 1995, 1996 и 2002 года рождения и девушки 2004, 2006 и 2008 года рождения. Двое из упомянутых лиц были задержаны в Даугавпилсе, где пытались скрыться от полицейских.