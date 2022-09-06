28 августа этого года сотрудники Государственной полиции задержали шесть человек в связи с убийством мужчины, которое было совершено с особой жестокостью. В частности, на отдаленной нежилой территории в рижском микрорайоне Пурвциемс мужчину сильно избили, ограбили и подожгли, после чего он умер.
Жестокое убийство в Пурвциемсе: мужчину избили, ограбили и подожгли его же знакомые
Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что преступление в процессе конфликта совершили знакомые погибшего. Начат уголовный процесс, к двум задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а к остальным подозреваемым - полицейский надзор.
27 августа в Пурвциемсе очевидец, который прогуливался с собакой, на отдаленной территории нашел лежащего на земле мужчину с телесными повреждениями и ожогами и сообщил об этом оперативным службам. Нужно отметить, что у пострадавшего не было ни одежды, ни документов, однако полицейские выяснили его личность и то, что он 1998 года рождения.
Мужчину с тяжелыми травмами и ожогами доставили в медучреждение, где 1 сентября он скончался.
28 августа по подозрению в совершении этого преступления были задержаны шесть человек - мужчины 1995, 1996 и 2002 года рождения и девушки 2004, 2006 и 2008 года рождения. Двое из упомянутых лиц были задержаны в Даугавпилсе, где пытались скрыться от полицейских.
В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые в день совершения преступления проводили время вместе с погибшим и преступление было совершено во время конфликта личного характера. По имеющейся в распоряжении полиции информации, подозреваемые в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.
Все упомянутые лица признаны подозреваемыми по этому уголовному процессу. К мужчинам 1996 и 2002 г. р. применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к остальным - полицейский надзор.
В рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование.
За убийство при особо отягчающих обстоятельствах, совершенное с особой жестокостью, группой лиц и связанное с ограблением, грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок до 20 лет и пробационный надзор на срок до трех лет с конфискацией имущества или без нее.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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