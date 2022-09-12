Эксперты: Украина переломила ход войны, но бои продлятся до 2023 года

В своем последнем докладе ISW выдвинула следующие тезисы:

Украина нанесла России крупное оперативное поражение, почти полностью отвоевав Харьковскую область.

Взятие Изюма положило конец возможностям достижения Россией своих целей в Донецкой области, т.е. захвата Бахмута, Краматорска и Славянска. Даже не очень реалистичное взятие Бахмута уже не будет способствовать достижению изначальных целей этой фазы кампании, т.к. не будет поддержано наступлением из Изюма севернее.

Успехи Украины на Харьковском направлении и удары в Херсонской области заставляют войска РФ обороняться и отводить силы с других направлений. Однако российские войска продолжают наступательные операции вокруг Бахмута и под Донецком.

Это контрнаступление не станет концом войны. Рано или поздно оно завершится, а у России выйдет выстроить оборону, и, вероятно, даже начать локальные контратаки. Вероятнее всего, война продлится до 2023 года. Однако понятно, что Украина переломила ход военного конфликта и перехватила инициативу. Теперь Киев способен навязывать Москве выгодные для него места и характер сражений.

Тем временем русские пытаются всеми возможными способами компенсировать потери, чтобы продолжить войну.

Украинская контратака, по-видимому, вынудила россиян отложить так называемые референдумы об аннексии оккупированных украинских территорий, сообщает ISW.

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