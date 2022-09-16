Видео ⟩ "Только жене не звоните!": Пьяный мужчина вызвал полицейскую машину и сломал у нее зеркало

Прибывшие на место полицейские встретили мужчину, который повторно объяснил ситуацию.

При осмотре двора многоквартирного дома полицейские услышали грохот и секунду спустя заметили, что вызвавший их убегает с места происшествия.

Подойдя к оперативному транспортному средству, полицейские констатировали, что у него сломано боковое зеркало со стороны водителя.

Полицейские сели в машину и быстро нагнали убегавшего нарушителя, который в тот момент пытался арендовать электросамокат. С применением физической силы и наручников 34-летний мужчина был задержан.

Нарушитель признал свою вину, что намеренно сломал зеркало, но не смог объяснить мотивы совершенного нарушения.

Учитывая обстоятельства произошедшего, мужчина был доставлен в полицейский участок для дальнейших процессуальных действий.