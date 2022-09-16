В четверг, 15 сентября, незадолго до 2 часов ночи Рижская муниципальная полиция получила звонок от пьяного человека, который объяснил, что, когда он шел по улице в центре Риги, в него с третьего этажа многоквартирного дома бросали камнями. На место происшествия отправился экипаж.
Видео ⟩ "Только жене не звоните!": Пьяный мужчина вызвал полицейскую машину и сломал у нее зеркало
Прибывшие на место полицейские встретили мужчину, который повторно объяснил ситуацию.
При осмотре двора многоквартирного дома полицейские услышали грохот и секунду спустя заметили, что вызвавший их убегает с места происшествия.
Подойдя к оперативному транспортному средству, полицейские констатировали, что у него сломано боковое зеркало со стороны водителя.
Полицейские сели в машину и быстро нагнали убегавшего нарушителя, который в тот момент пытался арендовать электросамокат. С применением физической силы и наручников 34-летний мужчина был задержан.
Нарушитель признал свою вину, что намеренно сломал зеркало, но не смог объяснить мотивы совершенного нарушения.
Учитывая обстоятельства произошедшего, мужчина был доставлен в полицейский участок для дальнейших процессуальных действий.
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