Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 29-го тура чемпионата Латвии по футболу.
ВИДЕО ⟩ "Валмиера" громит соперников и уверенно шагает к чемпионству
29-й тур начался с домашней победы "Риги" над "Лиепаей". Матч проходил на стадионе "Сконто" и завершился победой хозяев со счётом 2:0.
"Рига" вышла вперёд уже на 7-й минуте, после того как защитник Инасиу Мигел неудачно срезал мяч в собственные ворота. На 63-й минуте Марсело Торрес во второй раз огорчил гостей, воспользовавшись ошибкой защитников "Лиепаи".
"Метта" на своём полу уступила "Тукумсу" - 1:2. Счёт на 12-й минуте дальним ударом открыл Богдан Самойлов, но десять минут спустя Янис Гринбергс реализовал 11-метровый и сравнял счёт на табло. Окончательный счёт на 47-й минуте установил Маркус Круглаужс, который принёс "Тукумсу" победу и позволил команде ещё больше оторвать от "Метты" в турнирной таблице.
Без сюрпризов прошёл матч между "Валмиерой" и "Спартаком", в котором хозяева одержали разгромную победу со счётом 6:1. Счёт на 10-й минуте открыл Джибриль Гейе, которому ассистировал Раймонд Кроллис. Ещё четыре минуты спустя счёт стал 2:0 - автором гола стал Кристерс Чударс.
На 21-й минуте Чударс отличился второй раз, правда, на этот раз поразив собственные ворота. Чударс отдал передачу собственному вратарю, но Рихард Матревиц не смог зафиксировать мяч и тот закатился в ворота.
В конце первого тайма зрители стали свидетелями ещё одного автогола, но на этот раз собственные ворота поразил игрок "Спартака" Клавс Краменс. Во втором тайме Камило Мена, Пап Фалль и Лукас Вапне завершили разгром юрмальчан.
В ещё одном матче 29-го тура "Ауда" со счётом 3:0 обыграла "Супер Нову". Уже на 5-й минуте счёт открыл Мор Гайе, а на 55-й минуте Георгий Минчев удвоил преимущество "Ауды". Окончательный счёт на табло установил Егор Новиков, который отличился на 65-й минуте.
Заключительный матч 29-го тура между "Даугавпилсом" и РФШ был перенесён на 27 сентября.
После 29 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 70 очков. На втором месте располагается "Рига" (63), а замыкает тройку лучших РФШ (60). Далее идут "Лиепая" (54), "Ауда" (47), "Тукумс" (30), "Даугавпилс" (28), "Метта", (21), "Спартак" (18) и "Супер Нова" (18).
В 30-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 30.09-02.10, "Супер Нова" на своём поле сыграет с "Ригой", "Тукумс" с "Аудой", РФШ с "Меттой", "Лиепая" со "Спартаком", а "Даугавпилс" с "Валмиерой".
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