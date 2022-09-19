ВИДЕО ⟩ "Валмиера" громит соперников и уверенно шагает к чемпионству

29-й тур начался с домашней победы "Риги" над "Лиепаей". Матч проходил на стадионе "Сконто" и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

"Рига" вышла вперёд уже на 7-й минуте, после того как защитник Инасиу Мигел неудачно срезал мяч в собственные ворота. На 63-й минуте Марсело Торрес во второй раз огорчил гостей, воспользовавшись ошибкой защитников "Лиепаи".

"Метта" на своём полу уступила "Тукумсу" - 1:2. Счёт на 12-й минуте дальним ударом открыл Богдан Самойлов, но десять минут спустя Янис Гринбергс реализовал 11-метровый и сравнял счёт на табло. Окончательный счёт на 47-й минуте установил Маркус Круглаужс, который принёс "Тукумсу" победу и позволил команде ещё больше оторвать от "Метты" в турнирной таблице.

Без сюрпризов прошёл матч между "Валмиерой" и "Спартаком", в котором хозяева одержали разгромную победу со счётом 6:1. Счёт на 10-й минуте открыл Джибриль Гейе, которому ассистировал Раймонд Кроллис. Ещё четыре минуты спустя счёт стал 2:0 - автором гола стал Кристерс Чударс.