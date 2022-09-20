Латвия не признает "референдумы" самопровозглашенных псевдореспублик Донбасса о присоединении к России, заявил в соцсетях премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Кариньш: Латвия не признает "референдумы" самопровозглашенных псевдореспублик
"Империалистические амбиции Путина понятны - уничтожить независимость Украины и поставить ее под прямое влияние России. Мы должны наращивать поддержку Украины до тех пор, пока она не победит", - заявил Кариньш.
Напомним, ранее похожую позицию выразил и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
"Судя по всему, РФ движется вперед с организацией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, международное общество должно отвергнуть этот шаг, нужно больше санкций, а Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы должны сказать нет шантажу РФ", - написал Ринкевич в Twitter.
Напомним, самопровозглашенные Луганская народная республика и Донецкая народная республика сообщили, что 23-27 сентября они проведут референдум о включении регионов в состав России. Об этом заявили лидеры самопровозглашенных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
Оккупационная администрация оккупированной российскими войсками части Херсонской области также объявила о проведении референдума 23-27 сентября, как и оккупационные власти оккупированной части Запорожья.
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