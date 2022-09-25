Система залпового огня HIMARS прибудет в Латвию в понедельник

Как напомнил представитель МИД, HIMARS - это высокоточные ракетно-артиллерийские комплексы с дальностью стрельбы около 300 километров.

Уже сообщалось, что в сентябре и октябре Национальные вооруженные силы будут проходить интенсивный цикл военных учений, в ходе которого солдаты и военная техника Латвии и союзных стран будут двигаться по основным и региональным дорогам Латвии. Армия призывает участников дорожного движения быть особенно осторожными, если они сталкиваются на дорогах с колоннами военной техники.

В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут периодически проходить полеты различных военных самолетов, в том числе на малых высотах, а также боевые стрельбы на полигонах.

Армия призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым военным учениям, которые направлены на повышение комплексного потенциала национальной обороны и укрепление региональной безопасности.

Кроме того, Латвия планирует продлить участие Национальных вооруженных сил (НВС) в миссии в Ираке и увеличить число военнослужащих

Министерство обороны подготовило проекты постановлений правительства и парламента о продлении участия военнослужащих Национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2024 года.

Также планируется увеличить количество участников миссии.

Решение об обучающей миссии в Ираке было принято в июле 2018 года по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Миссия осуществляется с октября 2018 года, в ней участвуют все страны альянса и партнеры организации.

НВС участвуют в миссии с ноября 2020 года. В настоящее время в миссии участвуют два латвийских военнослужащих, которые несут службу в штабе миссии в Багдаде, а с февраля 2023 года НВС вернется к своим прежним задачам - обеспечению охраны сил миссии, ее базы и безопасного передвижения советников в районе миссии. Латвия уже выполняла эти задачи в начале участия в миссии.

В район миссии будет направлено дополнительное подразделение НВС численностью 30 солдат, которые будут нести службу в составе контингента Дании, при этом Минбороны, принимая развитие событий в Ираке и задачи миссии, при необходимости может рассмотреть вопрос об увеличении латвийского подразделения до 40 солдат.