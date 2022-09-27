Переезд из Риги как старт для бизнеса. "Человек-оркестр" Рита Пранча

Сам маэстро при встрече признался Рите, что равнодушен к ароматам, когда-то супруга подарила ему парфюм, которому он с тех пор не изменял.

Творчество Риты Пранчи Фото: Из личного архива Риты Пранчи

Вечная студентка

Рита говорит, что творчество не обязательно должно быть связано с искусством. Любая сфера деятельности, в которую приходит наша героиня, становится для нее творческой, захватывает азарт, когда хочется чего-то достичь: "Я чем-то занимаюсь года 2-3, и потом меня заносит в новую сферу, новая жизнь начинается, чувствую себя студенткой, считаю, что не поздно в любом возрасте. Ты начинаешь как с нового листа, глаза горят, энергия появляется, чтобы оставаться молодым, задорным, активным", - признается Рита Пранча. - В начале какого-то пути ты ученик, студент, ты молод, несмотря на годы, не чувствуется, что перевалило за 50, жизнь впереди, такой драйв!".

Так, однажды художница взяла в руки глину, и ее жизнь снова круто изменилась. Рита даже поддалась на уговоры пройти двухлетнее обучение в Рижской школе дизайна и далее - магистратуру в Художественной академии: "Когда ты взял глину в руки, начал что-то делать, то ты уже пропал. Я не ожидала, что работа в 3D так захватывает и несет".

Творчество с долей прагматизма

Рита говорит, что даже к творчеству нужно относиться с долей прагматизма, в наше время художник должен быть сам себе менеджер. Недаром, кроме художественного, она получила еще и экономическое образование. Хотя, как признается Рита, многие советы по бизнесу она игнорирует: "Не обязательно каждый год расти. Возможно, маленькому производителю достаточно той ниши, которую он занимает, и не хочется из творческого производителя превращаться в директора большой фабрики, - говорит наша героиня. - У меня нет амбиций - управлять большим бизнесом, набрать кредитов, построить фабрику, мне все нравится делать руками".

Не раз ей предлагали и продать косметический бизнес, и расширяться, но Рита отказалась. Сегодня ее косметика приносит доход в половину семейного бюджета (после живописи, конечно). И теперь Рита сама уже не представляет свою жизнь без собственного мыла, ведь семья больше не покупает никакую бытовую химию.

Анастасия Байда - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".