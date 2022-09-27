Переезд из Риги как старт для бизнеса. "Человек-оркестр" Рита Пранча

11 лет назад семья Риты Пранчи и Андрея Бовтовича с двумя дочерьми построила дом и переехала из Риги под Балдоне (сейчас это Кекавская волость). Завели коз, кур и пчел, но получилась из всего этого… косметика. Конечно, Рита и Андрей не оставили живопись, а кроме этого, увлеклись керамикой. Но обо всем по порядку.
RUS TVNET продолжает истории из цикла Ražots Latvijā ("Произведено в Латвии". - Прим. ред.).
Вдохновение от природы
После переезда из Риги семье хотелось полного единения с природой. И это желание вполне понятно, когда оказываешься в гостях у нашей героини Риты Пранчи.
Свернув с шумного шоссе, следуя туристическому указателю Darbnīca Kazas Laukos, попадаем на лесную дорогу. Через 2 км с небольшим мы подъезжаем к дому с еще одним указателем и нарисованной козой и, припарковав машину, сразу оказываемся на импровизированной выставке Риты Пранчи и Андрея Бовтовича. Картинной галереей тут служат и навес для автомобилей, и вход в дом, и гостиная. Там уютно топится печь и совсем не холодно из-за раскрытых настежь дверей на террасу. Там с видом на лес Рита любит встречать утро, а в хорошую погоду - принимать гостей или проводить занятия и мастер-классы.
Про таких людей, как Рита, говорят "человек-оркестр". Она - профессиональный художник, который часто выставляется, участвует в разных творческих мероприятиях, вручную делает продукцию для двух своих косметических брендов и еще дважды в неделю дает частные уроки керамики для 12 учеников.
Неправильные пчелы
Интересы Риты впечатляют, когда-то она даже вникала в нюансы проектирования собственного дома. И естественно, что после переезда стала обустраивать хозяйство: "Все хотелось свое: овощи, ягоды, мясо, молоко, мед. Мы разбили огород, купили коз, кур, пчел. Первыми нас покинули пчелы, они улетели, мы их пару раз пытались поймать… Куры прожили года три. Но однажды проникла лиса и унесла всех кур. Собаки спали в доме, мы проснулись - ни одного перышка…" - вспоминает Рита.
Остались козы и идея о семейном производстве сыра. Рита поехала во Францию, изучала нюансы сыроварения, делала бизнес-план. Но, как оказалось, чтобы производство козьего сыра было рентабельно, нужно 30-50 коз и 20 гектаров земли. Такое масштабирование в планы семьи не входило. Не осталось бы сил и времени на творчество…
Половина семейного бюджета/бизнес для души
Оказалось, что зимой козы дают мало молока. Рита думала, какое же ему найти применение, изучала тему производства косметики на козьем молоке. И шесть лет назад под Рождество сварила мыло, которое подарила подругам, а они стали просить сделать еще, заказав не только для себя, но и для знакомых: "Этой надо шесть кусков, этой - 10. Мы съездили на Калнциемский рынок, и там все мыло раскупили. И стали спрашивать: а есть ли у вас крем для тела, а есть еще что-то?" - вспоминает Рита.
Спрос опережал предложение, и благодаря сарафанному радио расширялась линейка продукции Kazas Laukos: скрабы, кремы, масла для тела, твердые шампуни, бальзамы для губ, маски для лица и даже кремы для лица по индивидуальным заказам. "Ничего не тестируется на животных, все тестируется на людях", - смеется Рита.
Рита никогда не думала, что однажды она будет делать свою косметику, изучать ароматерапию, учиться в школе для молодых предпринимателей, бизнес-инкубаторах, составлять бизнес-планы. Совместно с дочерью-медиком Рита создала более ориентированный на экспорт бренд D.eco Cosmetics, который неплохо раскупается любителями натуральной продукции в Нидерландах и Великобритании.
Балдонские грязи
Когда живешь рядом с уникальными природными ресурсами, сама природа подсказывает идеи и для творчества, и для бизнеса. Так Рита нашла применение в своей косметике Kazas Laukos уникальным серным источникам и местной балдонской грязи, которыми когда-то оздоравливали в некогда очень знаменитом санатории.
Сейчас только местные жители Балдоне помнят о природных ценностях и приходят с лопатками и ведерками за целебной грязью. "Очень обидно, что никто не пользуется этими природными богатствами, известными с XII века. Еще тевтонские рыцари лечили свои раны источниками Балдоне. С XVIII века здесь был официальный курорт, воспоминания о знаменитом санатории воплотились в мыло с балдонской грязью, скрабы с серной водой", - рассказывает Рита Пранча.
Раймонд Паулс
В прошлом году у Риты Пранчи состоялась персональная выставка о четырех мужчинах ее жизни: кроме отца, мужа и друга, художница посвятила свое творчество Раймонду Паулсу. Написала портрет маэстро и сделала аромаинсталляцию: "У ароматов такая же яркая палитра, как у красок, и можно выражать свои идеи. Иногда я делаю ароматизированные картины - поля лаванды, букет роз. В ароматическом портрете Паулса я использовала ароматы, начинающиеся на каждую букву его фамилии: P - пачули, A - апельсин, U - черная смородина (upeņu. - Прим. ред) L - лаванда, S - сандал и еще 20 эфирных масел", - объясняет наша героиня.
Сам маэстро при встрече признался Рите, что равнодушен к ароматам, когда-то супруга подарила ему парфюм, которому он с тех пор не изменял.
Вечная студентка
Рита говорит, что творчество не обязательно должно быть связано с искусством. Любая сфера деятельности, в которую приходит наша героиня, становится для нее творческой, захватывает азарт, когда хочется чего-то достичь: "Я чем-то занимаюсь года 2-3, и потом меня заносит в новую сферу, новая жизнь начинается, чувствую себя студенткой, считаю, что не поздно в любом возрасте. Ты начинаешь как с нового листа, глаза горят, энергия появляется, чтобы оставаться молодым, задорным, активным", - признается Рита Пранча. - В начале какого-то пути ты ученик, студент, ты молод, несмотря на годы, не чувствуется, что перевалило за 50, жизнь впереди, такой драйв!".
Так, однажды художница взяла в руки глину, и ее жизнь снова круто изменилась. Рита даже поддалась на уговоры пройти двухлетнее обучение в Рижской школе дизайна и далее - магистратуру в Художественной академии: "Когда ты взял глину в руки, начал что-то делать, то ты уже пропал. Я не ожидала, что работа в 3D так захватывает и несет".
Творчество с долей прагматизма
Рита говорит, что даже к творчеству нужно относиться с долей прагматизма, в наше время художник должен быть сам себе менеджер. Недаром, кроме художественного, она получила еще и экономическое образование. Хотя, как признается Рита, многие советы по бизнесу она игнорирует: "Не обязательно каждый год расти. Возможно, маленькому производителю достаточно той ниши, которую он занимает, и не хочется из творческого производителя превращаться в директора большой фабрики, - говорит наша героиня. - У меня нет амбиций - управлять большим бизнесом, набрать кредитов, построить фабрику, мне все нравится делать руками".
Не раз ей предлагали и продать косметический бизнес, и расширяться, но Рита отказалась. Сегодня ее косметика приносит доход в половину семейного бюджета (после живописи, конечно). И теперь Рита сама уже не представляет свою жизнь без собственного мыла, ведь семья больше не покупает никакую бытовую химию.
Анастасия Байда - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".
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