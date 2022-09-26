Расследование того, почему 17 августа возник пик цен на электричество, продолжится еще несколько недель, рассказал передаче De facto Латвийского телевидения исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Янис Микельсонс.
Начато расследование причин рекордных цен на электричество 17 августа
По информации передачи, SPRK вместе с остальными регуляторами стран Балтии в данный момент оценивает, нужно ли было все-таки осуществлять изменения на бирже. На это побудили достигнутые 17-го августа потолки цен на электричество - четыре евро за киловатт-час во всех странах Балтии одновременно. Литовское энергетическое предприятие Ignitis публично обвинило алгоритм биржи, который в тот день отклонил предложение производственного блока Ignitis, и таким образом региону не хватило мощности.
Эксперт в области энергетики Гунар Валдманис отметил De facto, что 17 августа на рынке не хватило совсем небольшого объема мощности, что и вызвало сильный скачок цен. По его мнению, решением могло стать проведение отдельного аукциона на нехватающую мощность: "Объем дефицита был близок примерно к двум мегаваттам, что очень ничтожный объем для этого региона. Таким образом, должен быть механизм, чтобы такие небольшие подвижки, несоответствия все-таки можно было устранить за более низкую цену. Я считаю, что это было бы возможным. Может быть, объявить повторный механизм, что повторно покупается этот нехватающий объем".
Представитель латвийского регулятора Микельсонс при этом отмечает, что расследование по поводу того, почему возник пик цен, продолжится еще несколько недель. Пока что никаких изменений в алгоритме он не рекомендует.
Вместо этого производители должны скорректировать свои предложения, чтобы алгоритм их не отклонял: "Это и то, на чем основывается рекомендация биржи, - производители должны предлагать свои мощности более мелкими порциями, чтобы при их помощи можно было покрыть общий спрос. Так что в этом плане можно сказать, что много зависит от того, насколько удачно производители продали их, каким образом оператор биржи рекомендует оформлять свои предложения".
Похожее мнение выразил и член правления Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс, который также рекомендует сильно в рынок не вмешиваться: "Фундаментально алгоритм и функциональность биржи хорошие. То, что здесь может быть важным, - это работать с самими участниками рынка. Пояснять, что может быть важно эти огромные объемы торговли разделить на меньшие порции".
Как напоминает De facto, страны-участницы позиции по поводу преодоления энергокризиса обсудят на следующей неделе на собрании министров энергетики, когда планируется и договориться о мероприятиях по поддержке.
Министр экономики Индриксоне признала передаче - даже если в Европе будет поддержка реформе рынка электричества, скорее всего, этой зимой ее еще не произойдет, так как смена формул требует времени: "Важно сбалансировать, чтобы Nord Pool работала в интересах государств, но ни в коем случае не угрожала возможностям производителей электроэнергии развиваться и обеспечивать необходимые мощность и инфраструктуру. Я не усматриваю рисков. Риск бы бы велик, конечно, если бы мы вдруг решили выйти с биржи. Нам пришлось бы просить кого-то, кто нам эту электроэнергию продаст, и нигде не сказано, что в таком случае цена будет лучше, чем на бирже Nord Pool на тот момент".
Эксперты указывают, что главная причина высоких цен на электроэнергию в Балтии, - это то, что не хватает производителей электроэнергии, особенно в секторе зеленой энергии.
Пока так будет, проблему можно только подкорректировать, однако не улучшить на корню. Еще одно направление - строительство соединений с соседними странами, что дало бы больше путей, по которым Латвия может импортировать более дешевое электричество.
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