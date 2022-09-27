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Репетирует, наслаждается золотой осенью и местной кухней: Рената Литвинова приехала в Таллинн

Limon.ee
Репетирует, наслаждается золотой осенью и местной кухней: Рената Литвинова приехала в Таллинн
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Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Кадр из видео

30 сентября Рената Литвинова представит в Таллинне свой моноспектакль "Кактус", пишет Limon.ee.

Стоимость билетов, конечно, поражает своей изысканностью: цены начинаются от 251 евро, самый дорогой билет стоит 601,20 евро. Билеты от 251 до 351 евро уже раскуплены.

Моноспектакль "Кактус".
Моноспектакль "Кактус". Фото: Piletilevi kuvatõmmis

Рената Литвинова уже приехала в Таллинн и наслаждается пейзажами золотой осени. 

Кстати, портал Limon.ее узнал, что на обед Рената посетила Jahu Resto, где сделала совместное фото с владельцем сети Jahu Вадимом Пярном.

Как вы думаете, что она ела в ресторане?

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