Репетирует, наслаждается золотой осенью и местной кухней: Рената Литвинова приехала в Таллинн

Стоимость билетов, конечно, поражает своей изысканностью: цены начинаются от 251 евро, самый дорогой билет стоит 601,20 евро. Билеты от 251 до 351 евро уже раскуплены.

Моноспектакль "Кактус". Фото: Piletilevi kuvatõmmis

Рената Литвинова уже приехала в Таллинн и наслаждается пейзажами золотой осени.

Кстати, портал Limon.ее узнал, что на обед Рената посетила Jahu Resto, где сделала совместное фото с владельцем сети Jahu Вадимом Пярном.

Как вы думаете, что она ела в ресторане?