Выборы в 14 Сейм. Фото

Сегодня в Латвии и за рубежом в 7:00 по местному времени работают избирательные участки, на которых граждане страны могут проголосовать за кандидатов в депутаты 14-го Сейма. Участки будут открыты до 20:00.

В целом на 100 мест в парламенте претендуют 1829 кандидатов. По Рижскому избирательному округу будет избрано 36 депутатов, по Видземскому - 26, по Латгальскому и Земгальскому - по 13, по Курземскому - 12.

За рубежом проголосовать можно на 80 избирательных участках в 78 населенных пунктах 42 стран.

Проживающие за рубежом избиратели могут лично в день выборов проголосовать на избирательных участках в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии, Австрии, Азербайджане, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Чехии, Дании, Египте, Франции, Греции, Грузии, Эстонии, Индии, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Японии, Канаде, Казахстане, Китае, России, Южной Корее, Великобритании, Литве, Люксембурге, Молдове, Нидерландах, Норвегии, Германии, Польше, Финляндии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, Украине, Венгрии и Узбекистане.

LЕТА, Рижский университет имени Паула Страдиньша (РУС) и общественные СМИ - Латвийское телевидение и Латвийское радио - будут проводить на выходе с избирательных участков опросы проголосовавших избирателей, чтобы сразу после закрытия избирательных участков сообщить прогнозируемые результаты выборов. Будут анонимно опрошены почти 6500 граждан, которые уже сделали свой выбор.

Данные, полученные в ходе опроса, дадут достоверное представление о том, каковы будут итоги выборов и депутаты каких партий пройдут в Сейм.

ЦИК обещает объявить первые данные о выборах около полуночи. В воскресенье утром на большинстве участков станут известны предварительные результаты выборов. Результаты опроса будут обнародованы после того, как в 20:00 закроются избирательные участки.