Выборы - это привилегия граждан самим решать судьбу своей страны, поэтому каждый, кто имеет право голоса, должен сегодня прийти к избирательным урнам, заявил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.
Стакис призвал граждан голосовать и самим решать судьбу своей страны
Стакис призвал граждан голосовать и самим решать судьбу своей страны
"Сегодня мы сами можем решать судьбу нашей страны, не позволяя другим решать ее за нас, а завтра уже будет поздно", - подчеркнул мэр Риги.
Стакис отметил, что сам всегда голосовал за партии, которые "в первую очередь заботятся об общем благе и наших национальных интересах".
Мэр сообщил, что свой голос на выборах отдал уже вчера.
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