Стакис призвал граждан голосовать и самим решать судьбу своей страны

"Сегодня мы сами можем решать судьбу нашей страны, не позволяя другим решать ее за нас, а завтра уже будет поздно", - подчеркнул мэр Риги.

Стакис отметил, что сам всегда голосовал за партии, которые "в первую очередь заботятся об общем благе и наших национальных интересах".

Мэр сообщил, что свой голос на выборах отдал уже вчера.