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Стакис призвал граждан голосовать и самим решать судьбу своей страны

rus.tvnet.lv/LETA
Стакис призвал граждан голосовать и самим решать судьбу своей страны
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Мэр Риги Мартиньш Стакис
Мэр Риги Мартиньш Стакис Фото: Zane Bitere / LETA

Выборы - это привилегия граждан самим решать судьбу своей страны, поэтому каждый, кто имеет право голоса, должен сегодня прийти к избирательным урнам, заявил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

"Сегодня мы сами можем решать судьбу нашей страны, не позволяя другим решать ее за нас, а завтра уже будет поздно", - подчеркнул мэр Риги.

Стакис отметил, что сам всегда голосовал за партии, которые "в первую очередь заботятся об общем благе и наших национальных интересах".

Мэр сообщил, что свой голос на выборах отдал уже вчера.

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