Выборы в Сейм: в Плявниеках возникла самая длинная за последние 15 лет очередь

В прошлые годы очереди возникали только периодами, однако в этом году длинные очереди появились уже на второй час после открытия участка. К 18:40 в участке проголосовали 1414 жителей, свидетельствую данные Центральной избирательной комиссии.

В ближайшей округе расположен еще один участок, однако очереди возникали и в нем.

Несмотря на это, поток голосующих двигался динамично. В участке работали четыре регистратора избирателей, а всего там находилось семь сотрудников.

С утра в участке возникли технические проблемы с системой регистрации избирателей, поэтому процесс шел медленнее, однако и избирателей было значительно меньше. По словам представителя участка, и с утра избирателям приходилось ждать более 20 минут.

Один человек из-за технических проблем сообщил, что голосовать не будет.

Представитель участка отметила, что возникшие с утра проблемы на время обобщения результатов особо не повлияют.