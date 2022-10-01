Подсчитано 99% голосов: "Для развития/За!" упало ниже границы прохода в Сейм

По предварительной информации, когда было обобщены данные на 966 избирательных участках из 1055, "Новое единство" может получить 23 мандата в Сейме, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" и Национальное объединение - по 13. "За стабильность!" и "Прогрессивные" - по 10, а "Латвия на первом месте" - 9 мандатов. Между тем, результаты "Для развития/За!" и "Согласия" на тот момент были очень близки к 5-процентному барьеру.