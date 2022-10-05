"Гадалка пообещала матери, что сын отсидится в бункере". Как мобилизация разделила российские семьи

Что именно признали незаконным, ему не сказали. Анастасия думает, что сыграло свою роль все по совокупности - и письма губернатору, и рапорт командиру. Теперь Даниилу нужно отметиться в военкомате, что он вернулся. По совету правозащитников он оформил доверенность на жену - она пойдёт вместо него в военкомат с заявлением, чтобы получить копии решений о мобилизации супруга и о его возвращении из части.

Анастасия хочет, чтобы муж в ближайшее время обратился в больницу за подтверждением своих диагнозов. Родители возвращению сына обрадовались. Его мама сказала Анастасии: "Медаль тебе". Связаться с родителями Даниила Би-би-си не удалось.

Как писала Би-би-си, после того как военкоматы с первого дня "частичной мобилизации" стали призывать мужчин с нарушением правил, без боевого опыта и с заболеваниями, власти попытались погасить недовольство. В регионах начались проверки, некоторых мобилизованных стали освобождать от призыва - в том числе тех, кто заявлял о своем праве на АГС. "Движение сознательных отказчиков" 3 октября сообщило о первом ответе одного из военных комиссаров, который освободил пацифиста от мобилизации и пообещал призвать его на АГС "при потребности государства" в таких специалистах.

Сколько всего мобилизованных в итоге вернулось домой, пока не известно.

Мы собираем свидетельства мобилизованных россиян, а также их родных и близких. Нас интересует личный опыт граждан, попавших под мобилизацию, а также как это переживают их семьи и друзья.