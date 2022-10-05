За сутки выявлено 1412 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 99 лет:

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 854,5 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5597 лабораторных тестов на Covid-19, 25,2% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 934 888 человек, умерли 6008 человек.

Госпитализации

За сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 442 до 446 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки госпитализировано 59 пациентов с Covid-19, выписаны 49 человек.

У 182 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 176 человек среднетяжелое течение заболевания, шесть находятся в тяжелом состоянии.