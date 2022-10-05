Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), который взял на себя инициативу по формированию новой коалиции, уверен, что можно сформировать стабильное правительство на срок полномочий 14-го Сейма, но не уверен, что все этого хотят. Об этом Кариньш сказал в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении.
Кариньш: не все хотят стабильное правительство, а оппозиция смотрит на Россию
В настоящее время партии проводят переговоры о формировании коалиции, и наиболее актуальным является вопрос о том, будут ли "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список" сотрудничать с партией "Прогрессивные".
"Новое Единство" на переговорах выступает за более широкую коалицию, в то время как Национальное объединение и "Объединенный список" не хотят видеть "Прогрессивных" в коалиции, ссылаясь на идеологические противоречия.
Как подчеркнул Кариньш, для него важно, чтобы было сформировано сильное правительство. По его мнению, для этого необходимо привлечь в коалицию все государственно мыслящие политические силы.
По словам Кариньша, из переговоров он сделал вывод о том, что "Объединенный список" занимает несколько более сговорчивую позицию по отношению к сотрудничеству с "Прогрессивными", в то время как позиция Национального объединения на данный момент более ультимативна. Это не лучшая форма сотрудничества в коалиции, подчеркнул премьер.
По мнению Кариньша, отчасти неприятие "Прогрессивных" может быть связано и с нежеланием делиться министерскими должностями, а идеологические разногласия можно преодолеть. Премьер-министр подчеркнул, что между "Новым Единством" и Национальным объединением тоже существуют идеологические различия. В каждой коалиции есть вопросы, по которым ясно, что договориться не удастся, поэтому уже в самом начале формирования коалиции "мы договариваемся о том, о чем не сможем договориться", сказал премьер.
Что касается оппозиции в новом Сейме, то Кариньш охарактеризовал ее как желающую смотреть в прошлое, в сторону России и Востока.
Сегодня партии продолжат переговоры о формировании новой коалиции в 14-м Сейме.
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