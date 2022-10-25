Купить имущество и получить вид на жительство в Латвии - после кризиса 2008 года это предложение было поставлено у нас на поток. Основная аудитория - выходцы из бывшего СССР. После 2014 года Латвия постепенно сужала эти двери для иностранцев, пока не захлопнула совсем на фоне полномасштабной войны России в Украине. В 2022 году Латвия не просто остановила выдачу первичных видов на жительство (ВНЖ) для россиян и белорусов (есть исключения), но и запретила продлевать их тем гражданам РФ и РБ, для которых приобретенное имущество - единственная причина претендовать на латвийский ВНЖ. Как такое решение повлияет на рынок недвижимости Латвии? Разбирается RUS TVNET.
Латвия отменила "золотые визы" для граждан России и Беларуси. Что будет с рынком недвижимости?
Конец "золотым визам" в Латвии?
В Латвии программа предоставления ВНЖ иностранным инвесторам заработала 1 июля 2010 года. По инициативе Айнарса Шлесерса политики согласовали программу ВНЖ, которая предусматривала их выдачу иностранцам, купившим недвижимость в Латвии или сделавшим значительные инвестиции в национальную экономику. В то время это представлялось как возможность преодолеть экономический кризис, который во многом был вызван "пузырем" на рынке недвижимости. Временный вид на жительство давал иностранцу право находиться в Латвии в течение определенного периода времени, а постоянный вид на жительство можно было получить, если человек прожил в Латвии пять лет и выучил государственный язык.
Программа впервые подверглась серьезным изменениям после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Тогда правительство Латвии, реагируя на политические события, увеличило "инвестиционный порог" для иностранцев с 142 тысяч евро до 250 тысяч евро. Уже тогда эксперты выражали серьезные опасения насчет будущего рынка недвижимости.
В 2016 году правительство снова внесло поправки в Закон об иммиграции: в дальнейшем иностранные инвесторы должны были вносить в государственный бюджет 5000 евро за повторный запрос вида на жительство. Поправки предусматривали некоторые исключения.
Все же такое требование не могло не повлиять на спрос на "золотые визы". В 2019 году на тот момент замначальника Управления гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе говорила в эфире Latvijas Radio, что спрос на "инвесторские визы" с момента введения новых поправок резко упал и программу "практически можно считать завершенной".
Тема "инвесторских виз" поднималась в правительстве и во время пандемии. Так, в 2020 году премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что программа вида на жительство достаточно неактивная, поэтому стоял вопрос о том, стоит ли вообще ее сохранять. Среди политиков шли дискуссии об увеличении порогов стоимости недвижимости и предприятий, начиная с которых можно "автоматом" получить вид на жительство.
После начала вторжения России в Украину Латвия решила полностью приостановить выдачу "золотых виз" гражданам России и Беларуси.
По мнению Кариньша, выдача ВНЖ за покупку дорогой недвижимости - это "последние останки политики денежного транзита", и с этим пора заканчивать.
7 апреля 2022 года Сейм утвердил соответствующие поправки к закону "Об иммиграции". Выдача документов сейчас приостановлена до 30 июня 2023 года.
В сентябре 2022 года правительство Латвии решило и вовсе не продлевать ВНЖ россиянам и белорусам, у которых уже была куплена недвижимость в стране.
Что говорят цифры?
Согласно информационному отчету Министерства внутренних дел (МВД) от 29 мая 2022 года, за 10 с половиной лет - с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2021 года - Управление по делам гражданства и миграции в рамках инвестиционной программы выдало около 19 300 видов на жительство. В МВД также отметили, что в связи с изменением условий инвестиционной программы, которые стали более жесткими с 1 сентября 2014 года, количество поступивших заявок и объем инвестиций значительно уменьшились.
На уменьшение количества и сумм инвестиций, связанных с ВНЖ, повлияли и меры по усилению надзора за вкладами нерезидентов в латвийских коммерческих банках. Количество заявлений на получение ВНЖ, связанных с инвестициями в субординированные обязательства кредитных учреждений, в последние годы снизилось. В МВД отмечают, что снижение объема инвестиций в недвижимость не повлияло на рынок недвижимости, который в значительной степени переключился на местный спрос.
Инвестиции, связанные с получением видов на жительство, за 10 лет - с июля 2010 года до лета 2020 года - составили 1,5 млрд евро. Из 1,5 млрд евро инвестиций, связанных с получением ВНЖ, 82,9%, или 1,25 млрд евро, вложено в недвижимость, 10,5%, или 158 млн евро, - в субординированные обязательства кредитных учреждений, 6% - в основной капитал предприятий, 0,6%, или 9,5 млн евро, - в приобретение беспроцентных государственных ценных бумаг.
85% всех претендентов на ВНЖ в Латвии - граждане стран бывшего СССР, сообщало в феврале 2020 года МВД.
По данным МВД на 12 августа 2022 года, у граждан России было 9189 действующих временных ВНЖ, в том числе 1820 ВНЖ за инвестиции. Граждане Беларуси имеют 2432 действующих временных ВНЖ, в том числе 65 в связи с инвестициями.
Что будет с рынком недвижимости в Латвии?
Из всего вышесказанного вытекает несколько важных вопросов: что теряет Латвия, если рынок недвижимости теперь закрыт для россиян и белорусов, а также как иностранные инвесторы воспримут такое решение латвийского правительства?
По словам рыночного аналитика Latio Ксении Иевлевой, влияние данных поправок будет видно несколько позже. "Очевидно, что эффект будет как кратко-, так и средне- и долгосрочный", - считает она.
Скорее всего, на какое-то время премиальный и эксклюзивный сегмент будет менее активен из-за снижения спроса, так как граждане этих стран достаточно активно приобретали недвижимость в Латвии, объясняет аналитик.
Граждане РФ и РБ уже начали продавать недвижимость, но активность пока трудно измерить, потому что она никак не регистрируется, а по объявлениям не всегда можно определить, кто продавец и по какой причине он продает имущество.
"По наблюдениям наших экспертов, уже можно сказать, что такие сделки происходят. Каких-то признаков, свидетельствующих, что они раскачают рынок, пока нет. И это объясняется сравнительно высокой ценой объектов", - признает рыночный аналитик.
Ксения Иевлева уточняет, что сейчас незаметно какой-то паники в этом плане, продажа имущества началась, но она не массовая.
Люди все-таки надеются на лучшее и будут ждать изменений ограничений.
Рыночный аналитик высказала и свои опасения по поводу привлечения нерезидентов из других республик. "В долгосрочной перспективе, на мой взгляд, есть еще один момент, о котором мало говорят сейчас: подобные решения правительства - это сигнал на более долгий период для граждан других республик. В будущем это может удержать нерезидентов от инвестиций в латвийскую недвижимость", - считает эксперт. При этом она надеется, что этого все же не произойдет.
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