Латвия отменила "золотые визы" для граждан России и Беларуси. Что будет с рынком недвижимости?

Скорее всего, на какое-то время премиальный и эксклюзивный сегмент будет менее активен из-за снижения спроса, так как граждане этих стран достаточно активно приобретали недвижимость в Латвии, объясняет аналитик.

Граждане РФ и РБ уже начали продавать недвижимость, но активность пока трудно измерить, потому что она никак не регистрируется, а по объявлениям не всегда можно определить, кто продавец и по какой причине он продает имущество.

"По наблюдениям наших экспертов, уже можно сказать, что такие сделки происходят. Каких-то признаков, свидетельствующих, что они раскачают рынок, пока нет. И это объясняется сравнительно высокой ценой объектов", - признает рыночный аналитик.

Ксения Иевлева уточняет, что сейчас незаметно какой-то паники в этом плане, продажа имущества началась, но она не массовая.

Люди все-таки надеются на лучшее и будут ждать изменений ограничений.

Рыночный аналитик высказала и свои опасения по поводу привлечения нерезидентов из других республик. "В долгосрочной перспективе, на мой взгляд, есть еще один момент, о котором мало говорят сейчас: подобные решения правительства - это сигнал на более долгий период для граждан других республик. В будущем это может удержать нерезидентов от инвестиций в латвийскую недвижимость", - считает эксперт. При этом она надеется, что этого все же не произойдет.