Завтра начинается 35-я юбилейная Рижская неделя моды

Неделя моды начнется 7 октября с международного семинара "Устойчивая мода: стереотипы и реальность". В основу программы семинара легла наиболее актуальная повестка фэшн-индустрии - экологичность на всех этапах производства одежды - через призму и практический опыт модельеров.

"Мы всегда уделяли особое внимание экологичности и устойчивому развитию, - не выбрасываем ни один лоскуток ткани и используем их в последующих сезонах и коллекциях. Поскольку компания имеет физический магазин, мы можем продавать уникальные, единичные вещи, сделанные в том числе и из остатков ткани, и использовать небольшие их кусочки для изготовления мелких деталей, например пуговиц, перчаток, бантиков и т. д." - рассказывает Инесе Озола, основательница марки Amoralle.

"Ткани для коллекции мы заказываем у поставщика, который следует инициативам Green On и принципам справедливой торговли", - дополняет Уна Пупола, дизайнер бренда-дебютанта Unattached.