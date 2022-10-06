С 7 по 11 октября юбилейная RIGA FASHION WEEK пройдет под эгидой устойчивости и осознанности. Эко-повестка красной нитью пройдет через всю программу - в коллекциях, презентациях, образовательных семинарах. Порядка двадцати локальных марок и зарубежных модельеров представят тенденции сезона.
Завтра начинается 35-я юбилейная Рижская неделя моды
Неделя моды начнется 7 октября с международного семинара "Устойчивая мода: стереотипы и реальность". В основу программы семинара легла наиболее актуальная повестка фэшн-индустрии - экологичность на всех этапах производства одежды - через призму и практический опыт модельеров.
"Мы всегда уделяли особое внимание экологичности и устойчивому развитию, - не выбрасываем ни один лоскуток ткани и используем их в последующих сезонах и коллекциях. Поскольку компания имеет физический магазин, мы можем продавать уникальные, единичные вещи, сделанные в том числе и из остатков ткани, и использовать небольшие их кусочки для изготовления мелких деталей, например пуговиц, перчаток, бантиков и т. д." - рассказывает Инесе Озола, основательница марки Amoralle.
"Ткани для коллекции мы заказываем у поставщика, который следует инициативам Green On и принципам справедливой торговли", - дополняет Уна Пупола, дизайнер бренда-дебютанта Unattached.
Марафон демонстрации коллекций RFW начнется презентацией устойчивой моды от латвийских марок QooQoo и One Wolf, а также H&M в роскошных интерьерах Grand Hotel Kempinski Riga. Там же свои коллекции представят дебютанты сезона - польский бренд Szczygiel- и локальный - Unattached (дизайнер Уна Пупола). Завершит вечер показ Hot Couture нарядов для выхода в свет от Volga Vintage. В этот же день гостей в авторском шоуруме Moel Bosh примет модельер из Узбекистана Зухра Инат, а Anna Led (Латвия) проведет презентацию в атмосфере французского кафе в Berga Bazars.
В юбилейный сезон детская мода представлена в международном формате, - актуальные коллекции презентуют литовская марка Julija Dremiene и латвийские - Paade Mode, Tiny Bunny, Rock and Mouse. Кроме этого, в числе культурно-образовательных мероприятий Недели, - показ фильма "Почему мы креативны?" 9-го октября в кинотеатре K. Suns. Документальный проект Германа Васке - беспрецедентная коллекция интервью с ведущими лидерами мнений XXI века - от Марины Абрамович до Йоши Ямамото.
"Поскольку т/ц Spice переживает впечатляющие изменения, взяв курс на устойчивое развитие, мы рады, что в центре внимания RIGA FASHION WEEK - осознанная мода, что соответствует ценностям нашего торгового центра и реализованным проектам", - рассказывает директор торговых центров Spice и Spice Home Ивета Приедите. "В этом сезоне с нетерпением ждем показа нарядов Уны Пуполы (марка Unattached), поскольку в прошлом году Уна получила приз симпатий т/ц Spice с нашей последующей поддержкой - участие в Paris Fashion Week и продвижение новой коллекции Unattached Office", - продолжает Ивета.
На главном подиуме в Hanzas Perons коллекции покажут Selina Keer, Collected Story, Amoralle, Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Nolo, а также зарубежные участники - эстонские марки Diana Arno и Ivo Nikkolo.
Модные вечеринки пройдут в Digital Art House с участием DJ von Kubitz’s (Латвия), артиста Constantine (Украина) и Collab XXX.LV (Латвия), а также в баре A’Drop.
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