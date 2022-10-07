В пятницу, 7 октября, в Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.
Ждать ли дождя: синоптики о погоде в пятницу
Ждать ли дождя: синоптики о погоде в пятницу
Порывы юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду. Самая ветреная погода сохранится в Курземе.
Воздух в пятницу прогреется до +13...+17 градусов.
В Риге временами будет светить солнце, дождей не ожидается. Температура воздуха в столице составит до +16 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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