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Ждать ли дождя: синоптики о погоде в пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
Ждать ли дождя: синоптики о погоде в пятницу
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Осень. Иллюстративное фото
Осень. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

В пятницу, 7 октября, в Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

Порывы юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду. Самая ветреная погода сохранится в Курземе.

Воздух в пятницу прогреется до +13...+17 градусов.

В Риге временами будет светить солнце, дождей не ожидается. Температура воздуха в столице составит до +16 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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