Фото ⟩ "Руки тряслись": жительница Эстонии встретила двух медведей

Сирли Коханди видела медвежьи следы в лесу, но самих медведей раньше не встречала. В пятницу вечером это произошло.

Сирли гостила у сына в Килксама и ехала по шоссе Суйгу-Тоотси, когда в вечерних сумерках заметила на дороге темную фигуру.

"Подумала, что это кабан, они там водятся", – вспоминает Коханди. Чтобы не столкнуться с диким животным, она сбросила скорость и заметила, что животное движется в ее сторону. Только тогда она поняла, что это был медведь.

"Он так долго шел ко мне, пока еще один медведь позади него не вышел на дорогу. Казалось, что будто один охранял другого. Когда они в итоге оба были на дороге, они вместе перебежали на другую сторону дороги и скрылись в лесу", – описывает увиденное Коханди.

Ей также удалось сфотографировать медведей, но, по ее словам, получилось не очень. "Я была настолько заворожена этим зрелищем, что не могу описать это чувство. Страха не было, но руки тряслись", – рассказала Коханди. По ее словам, медведи показались ей на три-четыре минуты.

Уже дома она разместила фотографии медведей в местной группе в социальных сетях, чтобы проинформировать местных любителей пеших прогулок и велосипедистов. "Просто предупреждение. Я даже планировала пойти туда [погулять] со знакомой, но больше не хочу", – сказала она с улыбкой.

В вечерних сумерках Сирли сначала подумала, что встретила кабана. Фото: Sirli Kohandi