За вождение в пьяном виде введут уголовную ответственность

Уголовную ответственность предусмотрено ввести также за управление транспортным средством или обучение управлению им под действием наркотического, психотропного, токсического или иного опьяняющего вещества. При этом не предполагается определять концентрацию этих веществ или степень их воздействия, отмечается в аннотации к законопроекту.

За указанное нарушение может применяться лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с лишением прав на управление транспортным средством сроком на пять лет.

В настоящее время в соответствии с законом о дорожном движении управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя в крови выше 1,5 промилле влечет за собой штрафа и лишение права на управление транспортным средством на пять лет. При этом уголовная ответственность за управление транспортным средством, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения или других одурманивающих веществ, предусмотрена для водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством.

Также планируется ввести уголовную ответственность за отказ от проведения медицинской проверки на определение концентрации алкоголя в крови или проверки на действие наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ. В настоящее время уголовную ответственность в таких случаях несут водители, не имеющие прав на управление транспортным средством.

В окончательном чтении поправки будут рассмотрены на заседании Сейма 27 октября, сообщили в комиссии.