Европейский союз (ЕС) должен сохранить единство в своей поддержке Украины и начать действовать для привлечения России к ответственности за совершенное ею во время войны, заявил в пятницу премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Кариньш призывает привлечь Россию к ответственности за преступления в Украине
Кариньш призывает привлечь Россию к ответственности за преступления в Украине
"Война России становится все более жестокой. Теперь она открыто направлена не только против украинской армии, но и против жителей Украины и ее гражданской инфраструктуры", - сказал Кариньш перед заседанием саммита ЕС в пятницу.
Он отметил, что необходимо принять решение о том, каким образом привлечь Россию к юридической ответственности за преступления, которые она сейчас совершает в Украине.
Также Кариньш подчеркнул необходимость усиления санкций против Беларуси.
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