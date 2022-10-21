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Кариньш призывает привлечь Россию к ответственности за преступления в Украине

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш призывает привлечь Россию к ответственности за преступления в Украине
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Valsts kanceleja

Европейский союз (ЕС) должен сохранить единство в своей поддержке Украины и начать действовать для привлечения России к ответственности за совершенное ею во время войны, заявил в пятницу премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Война России становится все более жестокой. Теперь она открыто направлена не только против украинской армии, но и против жителей Украины и ее гражданской инфраструктуры", - сказал Кариньш перед заседанием саммита ЕС в пятницу.

Он отметил, что необходимо принять решение о том, каким образом привлечь Россию к юридической ответственности за преступления, которые она сейчас совершает в Украине.

Также Кариньш подчеркнул необходимость усиления санкций против Беларуси.

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