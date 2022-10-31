Мобильные операторы повышают цены на свои услуги

Новые - повышенные - цены операторов связи Bite и Latvijas Mobilais Telefons (LMT) вступят в силу завтра, 1 ноября, а Tele2 повысит их с 1 декабря.

Все операторы повысят цены на услуги во всех тарифных планах. Bite поднимет цены на все тарифы на 1,75 евро, Tele2 скорректирует повышение в зависимости от типа тарифа - повышение составит от одного до двух евро, а в LMT указали, что среднее повышение цен для частных лиц составит два евро.

Компании отрицают наличие взаимного соглашения.

В Совете по конкуренции констатировали, что повышение цен, скорее всего, не было взаимно согласовано, но очевидно, что предприниматели следят за решениями своих конкурентов.

Старший эксперт аналитического отдела Совета по конкуренции пояснил, что в телекоммуникационной отрасли наблюдается рыночная структура, известная как олигополия, то есть на этом рынке действует небольшое количество участников. В такой структуре рынка компании являются не ценополучателями, а ценообразователями, которые, кроме всего прочего, очень тесно зависят друг от друга.

Кроме того, этот рынок прозрачен, что также объясняет, почему повышение цен происходит относительно одновременно, указал он.

В Центре защиты прав потребителей заявили, что операторы могут менять цены даже до окончания срока заключенного договора, но потребитель должен быть проинформирован об изменении цены услуги не менее чем за месяц. Предположительно, это и сделали операторы.