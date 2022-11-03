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Туманный четверг: новый прогноз синоптиков

rus.tvnet.lv/LETA
Туманный четверг: новый прогноз синоптиков
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Туман. Иллюстративное фото
Туман. Иллюстративное фото Фото: Arvo Meeks

В четверг, 3 ноября, в Латгале и на большей части Видземе будет облачно, во многих местах ожидаются дожди и дымка, местами - туман, прогнозируют синоптики.

В Курземе и Земгале сквозь облака будет светить солнце и только местами возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый западный ветер, на востоке страны ожидается безветрие. Воздух прогреется до +10...+12 градусов, в восточных районах будет не выше +6...+9 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается и облаков станет меньше. При слабом западном ветре температура воздуха повысится до +11 градусов.

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