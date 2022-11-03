Туманный четверг: новый прогноз синоптиков

В Курземе и Земгале сквозь облака будет светить солнце и только местами возможен кратковременный дождь.

Будет дуть слабый западный ветер, на востоке страны ожидается безветрие. Воздух прогреется до +10...+12 градусов, в восточных районах будет не выше +6...+9 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается и облаков станет меньше. При слабом западном ветре температура воздуха повысится до +11 градусов.