Маркус Рива вновь собирается на "Евровидение". Это его 9-я попытка!

Латвийский певец и шоумен Маркус Рива участвовал и добился значительных успехов в различных национальных и международных конкурсах, но ему пока не удалось победить в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение". В телешоу Vakariņš ar savējiem ("Ужин со своими") музыкант рассказал, сколько еще раз он намерен принять участие в отборе.
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В отборе на конкурс Supernova Маркус Рива принимал участие восемь раз и вовсе не намерен сдаваться.
В разговор об отборе включился участник группы Credo Гунтис Вейтс, решивший порассуждать о том, сколько еще раз Маркус будет принимать участие: "Я думаю, как долго это еще будет продолжаться?".
Рива ответил: "Пока не одержу победу".
"Таких людей, как Маркус, немного", - одобрительно заметил Вейтс. Солист группы Credo уверен, что певцу не придется долго ждать, чтобы туда отправиться. "После такой настойчивости ясно одно - ты должен побывать там хотя бы раз". Гости чокнулись и пожелали Маркусу удачи.
Маркус убежден, что нет смысла плакать в подушку, нужно идти и пробовать.
22 сентября стартует подача заявок на участие в конкурсе авторов и исполнителей Supernova. Как известно, победитель получит возможность представлять Латвию на 67-м международном конкурсе песни "Евровидение" в Великобритании в мае следующего года.
Прием заявок - до полуночи (23:59) 1 декабря.
Участники и песни, отобранные для конкурса, будут доступны для публичного ознакомления в январе 2023 года. Телепередачи Supernova ожидаются на Латвийском телевидении в феврале следующего года.
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