Маркус Рива вновь собирается на "Евровидение". Это его 9-я попытка!

В отборе на конкурс Supernova Маркус Рива принимал участие восемь раз и вовсе не намерен сдаваться.

В разговор об отборе включился участник группы Credo Гунтис Вейтс, решивший порассуждать о том, сколько еще раз Маркус будет принимать участие: "Я думаю, как долго это еще будет продолжаться?".

Рива ответил: "Пока не одержу победу".

"Таких людей, как Маркус, немного", - одобрительно заметил Вейтс. Солист группы Credo уверен, что певцу не придется долго ждать, чтобы туда отправиться. "После такой настойчивости ясно одно - ты должен побывать там хотя бы раз". Гости чокнулись и пожелали Маркусу удачи.

Маркус убежден, что нет смысла плакать в подушку, нужно идти и пробовать.

22 сентября стартует подача заявок на участие в конкурсе авторов и исполнителей Supernova. Как известно, победитель получит возможность представлять Латвию на 67-м международном конкурсе песни "Евровидение" в Великобритании в мае следующего года.

Прием заявок - до полуночи (23:59) 1 декабря.

Участники и песни, отобранные для конкурса, будут доступны для публичного ознакомления в январе 2023 года. Телепередачи Supernova ожидаются на Латвийском телевидении в феврале следующего года.

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