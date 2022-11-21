Недавно в Рижской Восточной клинической университетской больнице 23-летней пациентке с папилломатозом была проведена чрезвычайно сложная и уникальная для Латвии и всего мира операция по реконструкции гортани и трахеи, чтобы женщина могла дышать, есть и говорить самостоятельно.
В Латвии провели сложнейшую уникальную операцию
Рецидивирующий респираторный папилломатоз является редкой, доброкачественной, вирусной опухолью дыхательных путей, которая обусловлена вирусом папилломы человека.
"Очаги заболевания - доброкачественные массы ткани - в основном располагались непосредственно в области голосовых связок. Однако по мере прогрессирования заболевания у пациентки блокировались дыхательные пути и разрушались голосовые связки.
В критический момент отверстие дыхательных путей сузилось до двух миллиметров, что уже является опасным для жизни состоянием. Кроме того, надгортанный хрящ, закрывающий дыхательные пути, был у нее гораздо меньше по размеру, чем у людей без таких проблем со здоровьем.
Качество жизни молодой женщины значительно ухудшилось, не реже двух раз в месяц в критическом состоянии с одышкой она попадала в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS), где пациентке удаляли очаги папилломатоза и рубцы с помощью лазера. В этой ситуации необходимо было срочно найти наилучшее возможное решение.
Я очень рад, что в Рижской Восточной больнице в составе многопрофильной медицинской команды нам удалось провести эту чрезвычайно сложную операцию, подарив пациенту надежду на полноценную жизнь", - рассказал Янис Зариньш, хирург отделения пластической хирургии.
В общей сложности операция заняла 10 часов. В рамках этого были резецированы и реконструированы все поврежденные ткани гортани и трахеи, чтобы при выписке из стационара пациентке не потребовалась трахеостомия (искусственно созданное отверстие в трахее для обеспечения дыхания) и она могла самостоятельно есть, говорить и дышать.
Все цели были достигнуты, так как сейчас женщина находится дома, но впереди у нее еще долгий реабилитационный процесс. В результате операции достигнута ширина дыхательных путей 16 мм, что очень близко к норме.
После операции пациентка провела пять дней в отделении интенсивной терапии больницы "Гайльэзерс". По мере улучшения состояния ее перевели в отделение пластической и кистевой хирургии, где начался процесс реабилитации с привлечением физиотерапевта и аудиологопедов.
В проведении операции, послеоперационном уходе и реабилитации принимала участие команда врачей разного профиля.
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