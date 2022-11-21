В Латвии провели сложнейшую уникальную операцию

Рецидивирующий респираторный папилломатоз является редкой, доброкачественной, вирусной опухолью дыхательных путей, которая обусловлена вирусом папилломы человека.

"Очаги заболевания - доброкачественные массы ткани - в основном располагались непосредственно в области голосовых связок. Однако по мере прогрессирования заболевания у пациентки блокировались дыхательные пути и разрушались голосовые связки.

В критический момент отверстие дыхательных путей сузилось до двух миллиметров, что уже является опасным для жизни состоянием. Кроме того, надгортанный хрящ, закрывающий дыхательные пути, был у нее гораздо меньше по размеру, чем у людей без таких проблем со здоровьем.

​Качество жизни молодой женщины значительно ухудшилось, не реже двух раз в месяц в критическом состоянии с одышкой она попадала в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS), где пациентке удаляли очаги папилломатоза и рубцы с помощью лазера. В этой ситуации необходимо было срочно найти наилучшее возможное решение.