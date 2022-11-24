ГЛАВНОЕ ЗА 24 НОЯБРЯ ⟩ "Сюрприз" для Жданок, пробки на Деглавском мосту и рекордный счет за электричество

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В этом году на церемонии вручения театральной премии "Ночь лицедеев" награду "Актриса года" получила Чулпан Хаматова. Она обратилась к залу на латышском языке, сообщает Rus.LSM.lv.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, планировавшая концертный тур по крупным городам Литвы, будет добавлена ​​в список нежелательных лиц в Литве, подтвердила BNS представитель министра иностранных дел Литвы Паулина Левицките.

Каждый день мы слышим о повышении цен на электроэнергию и продукты питания и чувствуем это на своих кошельках. Как это переживают кафе и рестораны? Как это повлияет на цены? Сможем ли мы вообще позволить себе посидеть в кафе? Разбирался портал Apollo.lv.

В последние годы итальянские города наперегонки создают хитрые схемы, направленные на привлечение жителей к "возрождению" своих мест. От полуразрушенных зданий, продаваемых за евро, до готовых к заселению домов по низким ценам - конкуренция была безумная, сообщает CNN.

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, но у многих болельщиков до сих пор возникает один вопрос - почему арбитры добавляют к матчам так много дополнительных минут?

Говорят, что житель Латвии и картошка неразделимы. Этот овощ действительно прекрасен - мы можем вырастить его сами, а если огорода нет, то можно и купить, и не так дорого. Чего только не приготовишь из картошки - начиная от просто вареной и заканчивая сказочными запеканками. Пройдите тест и узнайте, являетесь ли вы поклонником блюд из картофеля!