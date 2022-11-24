Уходящий четверг был богат на события. А чтобы вы ничего не пропустили, RUS TVNET собрал все важное, что произошло за день, 24 ноября.
ГЛАВНОЕ ЗА 24 НОЯБРЯ ⟩ "Сюрприз" для Жданок, пробки на Деглавском мосту и рекордный счет за электричество
Новости Латвии:
В среду, 23 ноября, Европарламент принял резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма. Сегодня, 24 ноября, пока неустановленные лица приготовили "сюрприз" у дверей кабинетов депутатов, воздержавшихся при голосовании или проголосовавших против резолюции.
В марте 2021 года в Риге открылся первый магазин российской сети дешевых товаров "Светофор" - в Латвию дискаунтер пришел под названием Mere. С самого дня открытия практически каждый день здесь выстраивались очереди из желающих закупиться.
Житель частного дома в Елгаве Олег получил шокирующий счет за электричество. Он был получен после смены счетчика, о чем Олег проинформирован не был, сообщает передача Bez Tabu.
В среду, 23 ноября, жители Плявниеков и Пурвциемса добирались до центра города очень долго: с самого утра на Деглавском мосту возникли большие пробки, общественный транспорт практически встал - автобусы и троллейбусы курсировали с опозданием в 50 минут
В Риге недалеко от здания Рижской юглской средней школы 7 ноября мужчина напал на десятилетнего ученика 4-го класса Тома, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
В первый Адвент, в воскресенье, 27 ноября, в 17:00 на Домской площади зажгут главную елку Риги и откроют рождественскую ярмарку, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.
За рубежом:
Сейм Литвы в четверг запретил торговцам с июля 2023 года бесплатно раздавать сверхтонкие прозрачные полиэтиленовые пакеты – они должны будут облагаться платой, за исключением тех, которые предназначены для упаковки свежего мяса, рыбы и продуктов из них.
30 сентября Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство жителя Нарвы Сергея Непримерова. В тот же день его выслали из страны и запретили въезд в Шенген на пять лет. Об этом пишет Rus.Postimees.
США допускают возможность того, что Россия может применить в Украине химическое оружие, если продолжит терять позиции на поле боя, сообщает издание Politico со ссылкой на шесть информированных источников, в том числе из чиновников администрации президента США Джо Байдена и Пентагона.
В Эстонии демонтируют большинство советских памятников из списка, подготовленного специальной рабочей группой, созданной по распоряжению правительства, заявил руководитель группы Аско Кивинук.
В ноябре российские пропагандистские СМИ ужасались ожидаемым вступлением Польши в войну против России, что якобы произойдет по приказу США. Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" в этот раз объясняет, как Кремль использует полуправду и вырывает информацию из контекста, чтобы развить желаемые себе нарративы.
Евросоюз форсирует подготовку нового, уже девятого пакета санкций против России из-за ее вооруженного вторжения в Украину, пишет Deutsche Welle.
В Крымске Краснодарского края мужчина открыл на улице стрельбу из винтовки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, а также другие СМИ.
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