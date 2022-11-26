ГЛАВНОЕ ЗА 26 НОЯБРЯ ⟩ Директор школы об отказе от русского, рождественский базар и российские пенсии в Латвии

В редакцию Rus.Postimees поступила информация о том, что работник посольства Российской Федерации задает своим эстонским знакомым много необычных вопросов. Это позволяет допустить, что он может быть сотрудником спецслужб России. Поскольку подобных случаев в Эстонии было немало, мы отнеслись к этому серьезно и поговорили со специалистами, а изучение биографии дипломата Артема Ханеева дало любопытный результат.

Характер войны в Украине сильно изменился с наступлением осенней распутицы. Однако впереди зима, которая изменит его еще сильнее. Смогут ли ВСУ или российская армия наступать зимой, или противники будут накапливать силы для активных действий весной?

Датская национальная телерадиовещательная компания засняла поврежденный участок "Северного потока-2" с помощью подводного беспилотника.

В субботу, 26 ноября, российская армия обстреляла ракетами город Днепр, сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

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Лидер Little Big Илья Прусикин выступил с важным заявлением. Из-за переезда Ильи и Софьи коллектив больше не сможет выступать в полном составе.

Сборная Нидерландов по футболу, да и не только, традиционно выступает в форме оранжевого цвета, хотя на флаге этого цвета вообще нет. У этого есть историческая причина: яркий оранжевый цвет - это цвет голландской королевской семьи, появился он в 1570-х, когда Нидерланды начали бороться за независимость, пишет Sports.ru.