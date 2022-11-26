Подходит субботний день концу. Латвию занесло снегом, участились аварии на дорогах. Об этих и других актуальных новостях вам расскажет RUS TVNET в своей ежедневной подборке.
ГЛАВНОЕ ЗА 26 НОЯБРЯ ⟩ Директор школы об отказе от русского, рождественский базар и российские пенсии в Латвии
Новости Латвии:
"Если говорить о решениях Министерства образования, очень многие из них либо трудно осуществимы, либо не осуществимы вообще", - рассказала в эфире передачи "Кто вам платит?" директор Рижской 34-й средней школы Наталья Рогалева. Новость о предложении министерства полностью отказаться от преподавания русского языка в школах задела многих. В эфире передачи у специалиста поинтересовались, в чем суть инициативы Министерства образования и науки (МОН), насколько она реализуема, где в случае необходимости найти новых педагогов и о многом другом.
Входящие в объединение "Для развития/За!" партии - "Движение "За!", "Для развития Латвии" и Izaugsme - планирует организовать дальнейшую политическую деятельность самостоятельно, а также изберут новые правления и их председателей, сообщает агентство LETA.
Получатели российских пенсий в Латвии получат пенсии за четвертый квартал этого года (октябрь, ноябрь и декабрь) через Государственное агентство социального страхования (VSAA) до 19 декабря, сообщила агентству LETA пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне.
В субботу, 26 ноября, на Домской площади в Риге витают ароматы глинтвейна, имбиря и корицы - там заработала традиционная рождественская ярмарка. TVNET подготовил фотоотчет с первого дня работы ярмарки, двери которой в самом сердце Риги будут открыты вплоть до 1 января 2023 года!
Утром в субботу, 26 ноября, в Риге в ДТП попал автомобиль Porsche, причем водителя на месте происшествия не оказалось. Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает Государственная полиция.
В субботу в восточных и центральных районах Латвии ожидается затяжной снег, к вечеру осадки ожидаются и восточной части Курземе, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины призвало не верить сообщениям о том, что Россия планирует в ближайшее время атаковать Украину со стороны ее северных границ ударной группировкой РФ совместно с белорусской армией, пишет DW.
Президент России Владимир Путин в пятницу 25 ноября провел встречу с матерями российских военных, участвующих в войне с Украиной. Впрочем, на встречу с Путиным попали далеко не все желающие.
Сегодня на восточной границе Эстонии приступили к работе пять украинских пограничников, которые помогают местным коллегам знаниями об Украине, делятся передовым опытом своей работы и, при необходимости, участвуют в опросе прибывающих оттуда. Украинские пограничники прибыли на эстонскую восточную границу при содействии Frontex – агентства Европейского союза по безопасности внешних границ.
Российские военные используют против Украины старые крылатые ракеты - их запускают без какой-либо боеголовки, говорится в очередной сводке британской разведки о состоянии на украинском фронте, сообщает Русская служба ВВС.
В редакцию Rus.Postimees поступила информация о том, что работник посольства Российской Федерации задает своим эстонским знакомым много необычных вопросов. Это позволяет допустить, что он может быть сотрудником спецслужб России. Поскольку подобных случаев в Эстонии было немало, мы отнеслись к этому серьезно и поговорили со специалистами, а изучение биографии дипломата Артема Ханеева дало любопытный результат.
Характер войны в Украине сильно изменился с наступлением осенней распутицы. Однако впереди зима, которая изменит его еще сильнее. Смогут ли ВСУ или российская армия наступать зимой, или противники будут накапливать силы для активных действий весной?
Датская национальная телерадиовещательная компания засняла поврежденный участок "Северного потока-2" с помощью подводного беспилотника.
В субботу, 26 ноября, российская армия обстреляла ракетами город Днепр, сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Интересное чтиво:
Лидер Little Big Илья Прусикин выступил с важным заявлением. Из-за переезда Ильи и Софьи коллектив больше не сможет выступать в полном составе.
Сборная Нидерландов по футболу, да и не только, традиционно выступает в форме оранжевого цвета, хотя на флаге этого цвета вообще нет. У этого есть историческая причина: яркий оранжевый цвет - это цвет голландской королевской семьи, появился он в 1570-х, когда Нидерланды начали бороться за независимость, пишет Sports.ru.
40% жителей Латвии поддерживают ежегодную вакцинацию от Covid-19, свидетельствует опрос, проведенный Benu aptieka в сотрудничестве с центром социологических исследований SKDS.
Если не знали, эстонский город Пярну - один из любимых курортов латвийцев. Чаще жителей Латвии город посещают лишь финны. Причина проста: этот небольшой, но уютный город по карману почти каждому туристу, и любой найдет в нем что-то для себя.
Для начала хочу сказать - да, знаю, что тема чухни уже более недели как на слуху, немного устарела и в социальных сетях обсуждалась даже больше, чем стоило. Но на праздничной неделе я был в отпуске, и, не поверите, у меня по поводу этого случая есть мнение.
В недавнем интервью программе "Мне только спросить" главный тренер футбольного клуба "Валмиера" Юргис Калнс среди прочего рассказал о своих тренерских мечтах и амбициях.
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