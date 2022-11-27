Ковидные протесты в Китае: жители Урумчи провели демонстрацию после пожара в многоэтажке

Столица Синьцзян-Уйгурского автономного округа Урумчи находится в локдауне с начала августа. Ранее один из жителей сообщил Би-би-си, что жителям комплекса, где случился пожар, было запрещено покидать свои дома.

Власти Урумчи утверждают, что ковидные ограничения не мешали людям спастись от пожара, и даже пошли на необычный шаг - принесли извинения, пообещав наказать всех, кто не исполнил свой долг.

Кадры с толпами на улицах Урумчи появились в интернете, но все ролики и сообщения об этом исчезли из китайских соцсетей уже к утру субботы Фото: Reuters

Интернет в Китае жестко цензурируют, и уже к утру субботы практически все упоминания о протестах в Урумчи были удалены из соцсетей.

Многие СМИ сообщали, что пожар в Урумчи в четверг, в котором погибли люди, по-видимому, был вызван неисправностью в электропроводке, а ковидные ограничения мешали тушению огня.

Поздно вечером в пятницу городские власти это опровергли, заявив, что в проблемах с тушением были виноваты припаркованные у дома автомобили - они якобы мешали доступу пожарных машин к горящему зданию.

Протесты в Китае случаются редко, хотя общественное недовольство политикой Пекина по борьбе с коронавирусом растет.

Политика "нулевого ковида" объясняется низким уровнем вакцинации и усилиям властей по защите пожилых людей.