Украина: Россия намеренно замедляет проверку судов с украинским зерном

По его словам, в территориальных водах Турции образовалась очередь из 77 сухогрузов, ожидающих международной инспекции, а отгрузки зерна из портов Одесской области можно было бы осуществлять в два раза активнее: грузоподъемные мощности используются лишь наполовину.

"У нас есть опыт прохождения по 40 проверок в день, а сейчас, благодаря позиции России, судов ежедневно проверяется в пять раз меньше", - написал министр в Facebook.

"В октябре зерновая инициатива позволила экспортировать 4,2 млн тонн зерна, в ноябре мы не экспортируем и трех миллионов тонн. А теоретически мы можем обеспечить до шести миллионов тонн в месяц", - заявил Кубраков.