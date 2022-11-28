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Украина: Россия намеренно замедляет проверку судов с украинским зерном

rus.tvnet.lv
Украина: Россия намеренно замедляет проверку судов с украинским зерном
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Фото: Reuters/ScanPix

Российская сторона намеренно затягивает досмотр судов с украинским зерном, тем самым саботируя договоренность, достигнутую при посредничестве Турции и ООН, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, в территориальных водах Турции образовалась очередь из 77 сухогрузов, ожидающих международной инспекции, а отгрузки зерна из портов Одесской области можно было бы осуществлять в два раза активнее: грузоподъемные мощности используются лишь наполовину.

"У нас есть опыт прохождения по 40 проверок в день, а сейчас, благодаря позиции России, судов ежедневно проверяется в пять раз меньше", - написал министр в Facebook.

"В октябре зерновая инициатива позволила экспортировать 4,2 млн тонн зерна, в ноябре мы не экспортируем и трех миллионов тонн. А теоретически мы можем обеспечить до шести миллионов тонн в месяц", - заявил Кубраков.

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