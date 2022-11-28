Сербия не удержала преимущество в два мяча в матче с Камеруном

Матч проходил на стадионе "Эль-Джануб" в Эль-Вакре и завершился вничью 3:3.

На 29-й минуте защитник Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто открыл счёт ударом головой после подачи с углового. Однако до перерыва сербы не только смогли сравнять счёт, но и выйти вперёд - сначала на 45+1-й минуте Страхиня Павлович забил после навеса со штрафного, а через две минуты Сергей Милинкович-Савич вывел свою команду вперёд ударом из-за пределов штрафной.

На 53-й минуте нападающий Александр Митрович укрепил преимущество сербской сборной, но на 64-й минуте нападающий Камеруна Венсан Абубакар убежал от соперников, вышел один на один с вратарём сербской команды Ваней Милинковичем-Савичем и отыграл один мяч. Окончательный счёт на табло установил форвард африканцев Эрик Шупо-Мотинг, который замкнул передачу в штрафной площади.

Обе команды набрали первые очки на турнире. Напомним, в первом туре сербы проиграли Бразилии (0:2), а камерунцы уступили Швейцарии (0:1). Соперники Камеруна и Сербии по группе "G" также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 18:00.

В заключительном матче группового этапа Сербия 2 декабря сыграет со Швейцарией, а камерунцы встретятся с бразильцами.

28 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё три матча :

15:00, Южная Корея - Гана

18:00, Бразилия - Швейцария

21:00, Португалия - Уругвай

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!